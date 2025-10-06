Il cuneese Giacomo Simon conquista la Forex Expo di Dubai con PhalaxAI, piattaforma di cybersecurity

Giacomo Simon, ex studente del liceo scientifico Peano di Cuneo e laurendo in Informatica, a soli 21 anni ha creato, con altri due soci, una piattaforma di sicurezza informatica destinata a rivoluzionare il mondo degli investimenti digitali.

Si chiama PhalaxAI e nasce dalla collaborazione con Pietro Lano e Pierfrancesco Biso, due giovani professionisti che come lui credono nel potenziale dell'intelligenzia artificiale.

Il trio ha avuto l'opportunità di lanciare questo strumento nel contesto di Forex Expo a Dubai, l’evento più atteso e importante nel panorama internazionale del trading e della tecnologia finanziaria.

PhalaxAI è una piattaforma di cybersecurity sviluppata per aiutare aziende e operatori fintech a distinguere i clienti reali da quelli fittizi, prevenendo le frodi e migliorando la fiducia nei servizi digitali.

Giacomo, da sempre "smanettone", ha messo a frutto le sue competenze e la sua passione contribuendo alla progettazione di un sistema basato su machine learning e su un algoritmo proprietario capace di analizzare in modo sicuro e conforme alla privacy informazioni pubbliche e dati comportamentali legati all’identità digitale degli utenti.

Da questa analisi viene generato un punteggio di affidabilità, un indice che consente alle piattaforme di valutare rapidamente la credibilità di un profilo o di una transazione.

“PhalaxAI offre alle imprese la possibilità di operare con maggiore sicurezza, garantendo che dietro ogni account ci sia una persona reale e verificata. Si tratta din una tecnologia finalizzata a proteggere le aziende e gli utenti da minacce sempre più sofisticate,” spiegano Simon, Lano e Biso, che hanno scelto Dubai come punto di lancio per attrarre investitori internazionali e partner tecnologici.

Il progetto ha raccolto grande interesse, perché il pubblico ha riconosciuto l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale nella prevenzione delle frodi digitali e nell’identificazione di identità fasulle all’interno dei mercati online.

Giacomo attualmente sta studiando a Madrid nell'ambito del progetto Erasmus. Nonostante la giovane età, vanta già diverse esperienze lavorative per importanti aziende informatiche e adesso, con la presentazione di PhalaxAI a Dubai, ha avuto l'occasione di farsi conoscere a livello internazionale.