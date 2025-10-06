La cuneese Annalisa Magliano quinta nel salto in alto ai Campionati Italiani Cadetti di Viareggio

Ottimo risultato per Annalisa Magliano, giovane promessa dell’atletica cuneese tesserata con la Roata Chiusani, che nel fine settimana del 4 e 5 ottobre ha preso parte ai Campionati Italiani Cadetti e Cadette di Viareggio, distinguendosi nel salto in alto con un eccellente quinto posto.

Alla sua prima esperienza in una rassegna nazionale, l’atleta — al primo anno di categoria Under 16 — ha superato l’asticella a 1,59 metri, restando a soli tre centimetri dal podio. Un risultato di grande valore che conferma le sue doti tecniche e le prospettive di crescita per il futuro.

A seguirla in gara il direttore tecnico Fabio Milano, che ha espresso grande soddisfazione per la prova della giovane: "Annalisa ha mostrato determinazione, concentrazione e una notevole maturità agonistica per la sua età. Bellissima esperienza e fantastico risultato alla prima esperienza a un Campionato Italiano per la nostra atleta. Ha fatto davvero una grande gara".



