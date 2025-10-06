 / Curiosità

Curiosità | 06 ottobre 2025, 10:08

La cuneese Annalisa Magliano quinta nel salto in alto ai Campionati Italiani Cadetti di Viareggio

Atleta della Roata Chiusani, ha superato l’asticella a 1,59 metri, restando a soli tre centimetri dal podio

Ottimo risultato per Annalisa Magliano, giovane promessa dell’atletica cuneese tesserata con la Roata Chiusani, che nel fine settimana del 4 e 5 ottobre ha preso parte ai Campionati Italiani Cadetti e Cadette di Viareggio, distinguendosi nel salto in alto con un eccellente quinto posto.

Alla sua prima esperienza in una rassegna nazionale, l’atleta — al primo anno di categoria Under 16 — ha superato l’asticella a 1,59 metri, restando a soli tre centimetri dal podio. Un risultato di grande valore che conferma le sue doti tecniche e le prospettive di crescita per il futuro.

A seguirla in gara il direttore tecnico Fabio Milano, che ha espresso grande soddisfazione per la prova della giovane: "Annalisa ha mostrato determinazione, concentrazione e una notevole maturità agonistica per la sua età. Bellissima esperienza e fantastico risultato alla prima esperienza a un Campionato Italiano per la nostra atleta. Ha fatto davvero una grande gara". 


 

Barbara Simonelli

