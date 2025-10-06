Il Centallo Volley ha organizzato un allenamento congiunto per celebrare i suoi 40 anni

Si è concluso un lungo weekend di pallavolo che ha visto due categorie protagoniste dell'allenamento congiunto organizzato dal Centallo Volley in occasione del loro 40° anniversario.

Sabato 4 ottobre sono scese in campo le squadre dell'under 14, mentre domenica 5 ottobre le squadre dell'under 18, che presto inizieranno il nuovo campionato.

Dopo una mattinata di partite e un pranzo tutte insieme al Tiki taka (sponsor del Centallo), si è svolta la finalissima tra le padrone di casa ed il Cervere. Uno scontro finale che ha avuto un sapore del tutto diverso rispetto a quello della scorsa settimana al torneo di Dogliani. Una partita da cardiopalma che ha visto entrambe le squadre combattere fino all'ultimo punto, conclusosi con la vittoria per 2 a 1 del Cervere

"Noi come allenatrici del Centallo Volley, siamo comunque soddisfatte del risultato, perchè rispetto alla scorsa settimana abbiamo ritrovato la forza e la concentrazione giusta per poter affrontare una squadra molto forte, come il Cervere. Ci da molti spunti su cosa lavorare e cosa migliorare ancora di più. Rimane l'amaro in bocca per la sconfitta, ma ci darà ancora più forza per ribaltare il risultato in fase di campionato"

Menzione speciale per Rachele Mattalia che vince il premio per il fair play: particolarmente apprezzato il gesto messo in atto durante la finale con l'ammissione di un tocco non visto dall'arbitro.

ROSTER CENTALLO

PALLEGGIATORI: Rachele Ricci, Marta Garello

BANDE: Carola Ariaudo, Martina Mattalia, Angelica Craba, Sara Ballatore, Ginevra Cola

OPPOSTI: Lucia Ferrero, Dalila Migliore, Vittoria Beltramo

CENTRALI: Vittoria Rulfi (K), Federica Isaia

LIBERO: Rachele Mattalia

1^ allenatrice Francesca Mattalia Sardo

2^ allenatrice Ilaria Cravero