Volley A3M. Il Monge-Gerbaudo Savigliano brilla al 24° Memorial “Giacomo Cabras” di Cagliari

Da giovedì 2 a sabato 4 ottobre a Sant’Antioco, in Sardegna, è andato in scena il 24° Memorial “Giacomo Cabras”, dedicato al giovane libero dell’Olimpia scomparso tragicamente a 22 anni nel 2001.

Per l’edizione 2025, protagoniste sono state le compagini locali del Sarlux Sarroch e del Cus Cagliari, a cui si è aggiunto il Monge-Gerbaudo Savigliano, per un triangolare totalmente dedicato alla Serie A3 Credem Banca, preludio di quella che sarà la stagione 2025/26.

La manifestazione è stata vinta da Cagliari, ma i saviglianesi si sono distinti con due ottime prestazioni, chiudendo al secondo posto al termine di 10 set intensissimi. Già, perché entrambe le gare che hanno coinvolto i piemontesi si sono concluse al tie-break.

Nella prima, contro Sarroch, Rabbia e soci hanno vinto il primo parziale, perso secondo e terzo, vinto il quarto e poi perso 15-12 in un quinto intensissimo.

Nella seconda, invece, sono stati i piemontesi a prendersi il successo, riprendendo Cagliari, che era “scappato” sul 2-0, per poi conquistare il tie-break con un netto 15-9.

A perfetto coronamento dell’ottima tre giorni, è arrivato anche il premio individuale assegnato ad Andrea Galaverna, celebrato come Mvp del torneo. Il successo finale, invece, è stato, appunto, di Cagliari, che nella prima partita si era imposto con un netto 3-0 nel derby sardo contro Sarroch.

“Sono stati due ottimi test per noi – sottolinea coach Simone Serafini. - Ho visto evidenti segnali di miglioramento rispetto all’allenamento congiunto con Acqui e ho visto fare in campo anche molte delle cose provate in settimana. Siamo certi che la strada da fare è ancora tanta, ma questa esperienza ci deve dare grande consapevolezza dei nostri mezzi. Ho avuto risposte importanti e sono contento anche dell’atteggiamento della squadra, che non si è scoraggiata nei momenti no e non esaltandosi nei momenti positivi.

Cosa mi lasciano questi risultati? La conferma che sarà un campionato molto equilibrato. Vedendo anche i risultati delle altre amichevoli, sembra davvero che ci sarà da battagliare nella prossima Serie A3. Posso dire, senza timore di smentita, che le tre squadre che si sono affrontate nel Memorial Cabras si sono dimostrate quasi equivalenti, con pregi e difetti diversi, ma simili valori tecnici e fisici. Durante la stagione, quindi, faranno la differenza i dettagli. Noi dobbiamo continuare a lavorare in questo senso in queste ultime due settimane di preparazione, per valorizzare i nostri pregi e limare i difetti, portandoci dietro l’entusiasmo lasciato da questa bella esperienza”.

Il Monge-Gerbaudo Savigliano tornerà in campo per un nuovo allenamento congiunto venerdì 10 ottobre alle 21 contro Acqui. Appuntamento al Palazzetto dello Sport di casa, con ingresso libero.