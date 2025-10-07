Bra, al cinema Impero arriva School of life, un docufilm sulla vita di Nicolò Govoni

Al cinema Impero di Bra arriva School of life, un docufilm sulla vita di Nicolò Govoni e sull’associazione umanitaria no profit da lui fondata Still I Rise, che punta ad offrire gratuitamente un’istruzione d’eccellenza ai bambini vulnerabili delle aree disagiate del globo e ai rifugiati. È firmato da Giuseppe Marco Albano e sta facendo molto parlare di sé già da qualche mese. Un film necessario che racconta di come dall'emarginazione si possa arrivare all’eccellenza. Il film sarà in programmazione solo il 14 ottobre come serata evento alle ore 18.15 e 20. Poi sarà a disposizione per mattinate scolastiche in orari e giorni da definire.

Sinossi

Nella maggior parte del mondo, la scuola è un ambiente di sviluppo cruciale in cui crescere, formarsi e trovare autorealizzazione. Poi ci sono alcuni posti in cui la scuola ti salva la vita.

La missione dell’organizzazione no-profit Still I Rise è risolvere la crisi scolastica globale emancipando i bambini più discriminati, poveri e vulnerabili attraverso un modello educativo all’avanguardia che mira a fornire un’istruzione eccellente, gratuita, a tutti i bambini del mondo.

Il docufilm racconta le storie di questi bambini e la loro vita quotidiana nelle strutture fondate dall’organizzazione, un viaggio che percorre gli angoli meno battuti della Terra, alla scoperta di alcuni degli scenari più complessi del mondo, dove solitamente i bambini non hanno futuro, ma trovano nelle Scuole di Still I Rise la prospettiva di un domani migliore.

Nicolò Govoni

Nicolò Govoni (1993) è scrittore e attivista per i diritti umani, Presidente e CEO di Still I Rise. Cresciuto a Cremona, a vent’anni si è unito a una missione di volontariato in India, dove ha vissuto per quattro anni laureandosi in giornalismo.

Nel 2018 ha fondato Still I Rise, un’organizzazione umanitaria indipendente che garantisce istruzione di eccellenza per i bambini più vulnerabili e oggi operativa in Nord Ovest della Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Yemen, Colombia, India e Sud Sudan.

Still I Rise è la prima no-profit al mondo a offrire gratuitamente il prestigioso percorso di Baccalaureato Internazionale ai bambini profughi e vulnerabili.

Nel 2020 Nicolò è stato nominato al Premio Nobel per la Pace e nel 2023 lo è stata Still I Rise tutta. Attualmente vive e lavora a Nairobi. Ha pubblicato con Rizzoli Bianco come Dio (2018), Se fosse tuo figlio (2019), il libro fotografico Attraverso i nostri occhi (2020), Fortuna (2021), Ogni cambiamento è un grande cambiamento (2022), Un Mondo Possibile (2024) e con Still I Rise – Edizioni Altrove (2023).

La sua storia e quella di Still I Rise sono presenti anche su sussidiari e antologie per la scuola primaria e secondaria di primo grado.