Busca: al via le candidature per le borse di studio comunali 2024/2025

Anche quest’anno il Comune di Busca bandisce le borse di studio comunali per diplomati e laureati, rispettivamente una del valore di 775 euro e due del valore di 465 euro ciascuna, rivolte a studenti buschesi che hanno conseguito il titolo di studio dal 1°agosto 2024 al 31 luglio 2025.



Requisiti di ammissione

Conseguimento nel periodo indicato di un diploma con votazione minima pari a 90/100 o di una laurea (vecchio ordinamento o specialistica) con votazione minima 100/110.

Modalità di partecipazione

Gli studenti interessati devono compilare l’apposita domanda, disponibile presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale o sul sito al seguente link >> Bando per assegnazione borse di studio studenti buschesi anno scolastico 2024/2025 , dichiarando: