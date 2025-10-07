Busca: al via le candidature per le borse di studio comunali 2024/2025

Anche quest’anno il Comune di Busca bandisce le borse di studio comunali per diplomati e laureati, rispettivamente una del valore di 775 euro e due del valore di 465 euro ciascuna, rivolte a studenti buschesi che hanno conseguito il titolo di studio dal 1°agosto 2024 al 31 luglio 2025.
Requisiti di ammissione
Conseguimento nel periodo indicato di un diploma con votazione minima pari a 90/100 o di una laurea (vecchio ordinamento o specialistica) con votazione minima 100/110.
Modalità di partecipazione
Gli studenti interessati devono compilare l’apposita domanda, disponibile presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale o sul sito al seguente link >> Bando per assegnazione borse di studio studenti buschesi anno scolastico 2024/2025, dichiarando:
1. i propri dati personali (inclusa la residenza);
2. il titolo di studio conseguito, data di rilascio e votazione ottenuta.
- Per i diplomi: anche la votazione del primo quadrimestre.
- Per le lauree: il curriculum universitario (ulteriore punteggio verrà attribuito alle tesi che trattano argomenti inerenti la Città di Busca e che ne costituiscono argomento principale).
3. l’indicatore I.S.E.E. in corso di validità riferito al proprio nucleo familiare.
Il Comune potrà dotare la Biblioteca Civica di una copia della tesi premiata.
Scadenza
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 10 ottobre 2025 alle ore 12:15.
Le domande dovranno pervenire al Protocollo del Comune entro tale data e ora.