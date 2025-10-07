In partenza la terza edizione di “Ceresole a Teatro”

Con la commedia brillante “Camera ad ore” di Fritz Wempner per la regia di Paolo Montisci, comincia sabato 11 ottobre la terza edizione della rassegna “Ceresole a Teatro” curata dalla Biblioteca Civica di Ceresole d’Alba.
Sul palco del Cinema Parrocchiale, in piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 21, si esibirà la Compagnia Der Roche, affiatato gruppo teatrale di Montaldo Roero.
Gli appuntamenti proseguiranno sabato 25 ottobre con “Siamo fuori di testa” portata in scena dal gruppo PTB – Piccolo Teatro di Bra, sabato 8 novembre con “La locanda della memoria perduta” delle allieve del Corso Teatro Uni3 di Caramagna Piemonte e sabato 22 novembre con lo spettacolo “Destinazione: colonne d’Ercole” presentato dalla Compagnia del Buon Teatraccio di Carmagnola.
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e inizieranno alle ore 21.
Per ulteriori info bibliotecaceresole@libero.it - pagina FB Biblioteca Civica di Ceresole d’Alba – Instagram #biblio_ceres