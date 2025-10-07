Inedita giornata al mare per gli ospiti della Residenza Tapparelli di Saluzzo

Un sabato inedito per la Residenza Tapparelli, quello di sabato 27 settembre, che ha visto l'esperienza della gita al mare a Bergeggi per molti ospiti della struttura, membri del Cda ed operatori. Una quarantina in tutto, su 5 mezzi attrezzati per disabili messi a disposizione dalla Croce Verde di Saluzo e Croce rossa di Manta, un automezzo del CpD (Consulta persone in difficoltà) e i due furgoni della struttura.

Con questa giornata, promossa dalla presidente del Tapparelli Tiziana Drago, si è voluto regalare agli ospiti non solo una giornata diversa(ed è la prima volta tra le inizative della Residenza) ma un vero momento di normalità, libertà e socialità in un contesto che molti di loro ricordano appartenuto ad anni passati e associato alla vacanza.

"Un momento di gioia e benessere, gustando un pranzo a base di pesce sulla terrazza vista mare di Stella Maris Beach gestito dalla famiglia Aimar di Saluzzo, già titolari della panetteria La Curva.

Presenti con la presidente, le consigliere del Cda Bruna Gerbaudo e Elena Peracchia, il direttore generale Massimo Perrone e Valentina Bertero coordinatrice della struttura.

"Un'esperienza riusita che speriamo diventi presto una bellissima tradizione, parte integrante del nostro percorso di cura - dicono dal Tapparelli - Grazie a @cpd Saluzzo, Croce Verde Saluzzo e Croce Rossa Italiana - Manta che hanno messo a disposizione, a titolo gratuito, pullmini e autisti"..