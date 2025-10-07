La Sala Polivalente emiciclo di Alba intitolata a Carla Passalacqua

Mercoledì 15 ottobre, alle ore 9.30, presso l’Istituto Comprensivo Alba – Quartiere Moretta (Via De Amicis 1, Alba), alla presenza di Enrico Solavagione Segretario generale Ust Cisl Cuneo e Alberto Gatto Sindaco di Alba si terrà la cerimonia di intitolazione della Sala Polivalente Emiciclo a Carla Passalacqua, educatrice e sindacalista.

L’iniziativa è promossa da CISL Cuneo, dall’Associazione Vera Nocentini – Sezione di Cuneo e dal Comune di Alba, per ricordare il significativo contributo che Carla Passalacqua ha saputo dare durante la sua vita, attraverso l’impegno come educatrice e sindacalista Cisl.