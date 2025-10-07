“Learn it, play it!”: a Mondovì tornano i laboratori d’inglese per i bambini

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nei precedenti appuntamenti, i locali della Biblioteca Civica di Mondovì torneranno ad ospitare, da sabato 11 ottobre, un nuovo ciclo di laboratori di lingua inglese dedicati ai più piccoli. Quattro, in particolare, le date finora calendarizzate (11 e 25 ottobre, 8 e 15 novembre), per altrettanti incontri bipartiti in base all’età dei giovani partecipanti: dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per i bimbi dai 3 ai 6 anni, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, invece, spazio per i bambini dai 7 ai 10 anni. Ogni incontro sarà aperto fino ad un massimo di dieci partecipanti, con iscrizione obbligatoria presso la Biblioteca Civica sia di persona, sia telefonicamente allo 0174.43003, sia via e-mail all’indirizzo cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it.

Ad animare ciascun appuntamento, poi, l’insegnante Noemi Bessone, già referente e responsabile dei corsi svoltisi lo scorso anno. Sarà possibile iscriversi a ciascun laboratorio di volta in volta, con priorità accordata a chi non ha frequentato gli incontri precedenti. Coloro che sono interessati a prendere parte a più appuntamenti, invece, saranno inseriti in una lista d’attesa. L’iscrizione a ogni laboratorio, ovviamente, è totalmente gratuita.