Si rinnova l'amicizia tra i comuni di Frabosa Sottana e Collobrières

Il Comune di Frabosa Sottana, lo scorso sabato 4 ottobre, ha ospitato una delegazione proveniente dal comune gemello Collobrières.
Nell'occasione, per festeggiare i 15 anni del gemellaggio, è stato consegnato all’assessore francese Serge Sauvayre il quadro “Primavera” del pittore Giorgio Roggero, raffigurante un’architettura alpina con i caratteristici tetti racchiusi e lo sfondo delle nostre montagne.
La delegazione italiana ricambierà la visita raggiungendo Collobrières in occasione della Festa della Castagna, nel fine settimana del 19 ottobre.