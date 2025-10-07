 / Attualità

Attualità | 07 ottobre 2025, 10:14

Si rinnova l'amicizia tra i comuni di Frabosa Sottana e Collobrières

Lo scorso sabato une delegazione francese è stata ricevuta in municipio, per uno scambio di doni, nell'anniversario dei 15 anni dal gemellaggio

Il Comune di Frabosa Sottana, lo scorso sabato 4 ottobre, ha ospitato una delegazione proveniente dal comune gemello Collobrières.

Nell'occasione, per festeggiare i 15 anni del gemellaggio, è stato consegnato all’assessore francese Serge Sauvayre il quadro “Primavera” del pittore Giorgio Roggero, raffigurante un’architettura alpina con i caratteristici tetti racchiusi e lo sfondo delle nostre montagne.
 

La delegazione italiana ricambierà la visita raggiungendo Collobrières in occasione della Festa della Castagna, nel fine settimana del 19 ottobre.

AP

