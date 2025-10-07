Statale 28, il sindaco Mottinelli: "Azione congiunta del territorio per inserire lavori straordinari nel programma Anas 2026-2030"

A seguito di interrogazione presentata in data 8 settembre 2025 avente per oggetto “Viabilità Statale 28” presentata dal consigliere comunale Paolo Marsilio, a termini di regolamento è stata inviata la risposta che segue, a firma del sindaco di Ceva Fabio Mottinelli.

A seguito interlocuzioni avute con “Autostrada dei Fiori”, risulta una situazione di stallo sin dall’anno 2022. Non risultano né documentazione agli atti, né notizie degli organi di stampa della precedente Amministrazione richiamata nell’interrogazione, che evidenzino azioni o quant’altro per sbloccare la progettualità di tale intervento.

Come Amministrazione in carica abbiamo raccolto informazioni sullo stato attuale delle progettualità in essere e bloccate da tempo, rotonda compresa, e ci siamo recati a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per svolgere un'azione politica congiunta con altri sindaci, consiglieri regionali e parlamentari del territorio – in particolare Monica Ciaburro, Claudio Sacchetto e Luciano Sciandra, in rappresentanza dei sindaci della valle Tanaro - al fine di perorare la causa della Statale 28, notizia di cui era stato reso edotto anche il suo capogruppo in Consiglio comunale – il consigliere Bezzone - che aveva presentato la sua medesima richiesta, ed al quale era stata fornita risposta nel mese di giugno.

La nostra azione non solo ha portato i nostri interessi presso il Ministero attraverso il sottosegretario Iannone, che si è preso carico di quanto da noi esposto, ma ha portato addirittura, grazie all'opera congiunta, il Consiglio Regionale del Piemonte ad approvare un ordine del giorno che impegna la Giunta a mettere in opera ogni azione utile con i livelli istituzionali superiori deputati a realizzarli, per arrivare ad inserire i necessari lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Statale 28 del Colle di Nava nel Contratto di programma Anas 2026-2030.

Saremo lieti di annunciare notizie positive a breve.