Ubriaco e con una patente non valida: fermato dalla Polizia Municipale di Alba

È stato fermato in corso Bra, nei pressi del ponte albertino, un automobilista che circolava in stato di ebbrezza e privo di una patente valida.

A individuarlo è stato un agente motociclista della Polizia Municipale di Alba, che ha notato una guida irregolare e ha deciso di intervenire.

Come ha spiegato l’ispettore Paolo Tosco, l’uomo – un cittadino del Camerun – “aveva una patente camerunense non più valida, perché residente in Italia da oltre un anno, e guidava in stato di ebbrezza, anche se con un valore appena oltre la soglia amministrativa”.

L’agente lo ha seguito a distanza, osservando una serie di accelerazioni e frenate improvvise. “Non erano dovute al nervosismo – racconta Tosco –, ma all’alcol. È stato fermato in sicurezza, fuori dal traffico, e sottoposto alle verifiche previste”.

L’episodio, avvenuto alle spalle dell’autostazione, si aggiunge a una serie di controlli intensificatisi in questi giorni di grande afflusso legato agli eventi che in città stanno anticipando l'imminente inizio della Fiera del Tartufo. “Nonostante i tanti impegni di viabilità e ordine pubblico – precisa Tosco – i controlli stradali proseguono con costanza. È importante che la percezione di vigilanza resti alta”.

Altre pattuglie hanno sanzionato automobilisti per mancato uso delle cinture di sicurezza e proceduto al ritiro di una patente in base alla nuova normativa del decreto Salvini sulla sospensione breve legata al saldo dei punti. “Abbiamo scelto la rotonda del Rondò come punto strategico e ben visibile – aggiunge l’ispettore – proprio per ricordare a tutti che la sicurezza stradale non va mai in vacanza”.