Alba in festa con Albaland 2025: il luna park accende l’autunno – Attesa per i fuochi d’artificio di sabato 11 ottobre

È ufficialmente tornata la magia di Albaland 2025!

Il grande luna park di Alba, allestito in piazza Medford, ha aperto i battenti lo scorso 3 ottobre e ha già conquistato adulti e bambini con le sue attrazioni, le luci colorate e la vivace atmosfera di festa.

Il momento più atteso è ora dietro l’angolo: lo spettacolo pirotecnico di sabato 11 ottobre alle ore 22,45, che promette di illuminare il cielo sopra il fiume Tanaro, offrendo una vista mozzafiato proprio da piazza Medford e piazza Sarti.

Spettacolo Pirotecnico (Sabato 11 Ottobre 2025)

Il culmine di Albaland sarà il grande spettacolo di fuochi d’artificio, in programma sabato 11 ottobre.

Sul Tanaro prenderà vita uno show pirotecnico capace di incantare adulti e bambini, visibile in tutta la sua magnificenza alle 22,45 da piazza Medford e piazza Sarti.

Un evento attesissimo che ogni anno richiama migliaia di visitatori, pronti a vivere la magia di Albaland sotto un cielo esplosivo di luci e colori.

Grande ritorno per la promozione “Tutti in giostra a 2 euro”

Confermata anche per il 2025 la formula più amata di Albaland: “Tutti in giostra a 2 euro”.

La promozione sarà valida:

ogni mercoledì pomeriggio e sera

la domenica mattina dalle 10:00 alle 12:30/13:00

Un’iniziativa che permette a tutti – e in particolare alle famiglie – di vivere il Luna Park a prezzi accessibili, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e alla portata di tutti.

Aperto fino al 26 Ottobre

Il luna park resterà aperto in piazza Medford fino a domenica 26 ottobre 2025, regalando ad Alba quasi un mese di allegria, musica e divertimento nel cuore dell’autunno.

Insieme alla 95ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

Anche quest’anno Albaland si affianca alla 95ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, creando un connubio perfetto tra tradizione gastronomica e divertimento.

Mentre il centro storico si riempie del profumo del tartufo, le luci e le giostre di piazza Medford regalano emozioni e sorrisi a grandi e piccini.

Informazioni e Contatti

Location: Piazza Medford, Alba

Piazza Medford, Alba Date: dal 3 al 26 ottobre 2025

dal 3 al 26 ottobre 2025 Info e prenotazioni: +39 351 440 1499

+39 351 440 1499 Email: albaland.2021@gmail.com

Albaland 2025 continua a far sorridere Alba con giostre, musica e spettacoli.

Tutti pronti per il grande show pirotecnico di sabato 11 ottobre, lo spettacolo più luminoso dell’autunno albese!





