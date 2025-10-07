Digitalizzare per crescere: come Deepser aiuta le aziende italiane a migliorare customer ed employee experience

Oggi, le aziende italiane sono sempre più alla ricerca di soluzioni digitali che possano semplificare la gestione dei loro processi, migliorando al contempo sia l'esperienza del cliente (customer experience) e quella del dipendente (employee experience). L’evoluzione digitale ha reso indispensabile l’automazione dei processi e l’integrazione tra i dipartimenti aziendali, con un impatto diretto sulla gestione delle risorse IT e sulla qualità del servizio offerto.

La gestione dei servizi IT permette di automatizzare e ottimizzare attività che altrimenti rallenterebbero la produttività e comprometterebbero la qualità delle interazioni.

In questo articolo esploreremo come le aziende italiane possano sfruttare una soluzione ITSM per migliorare l’esperienza di clienti e dipendenti, con l’aiuto di Deepser, un software ITSM sviluppato in Italia dal 2019 e scelto da numerosi clienti importanti.

Cos'è l'IT Service Management (ITSM)?

L’IT Service Management (ITSM) è l'insieme di attività, politiche e pratiche organizzate per progettare, fornire, gestire e migliorare i servizi IT all'interno di un'azienda. Si concentra principalmente sul miglioramento dell'efficienza, sull'ottimizzazione dei costi e sul miglioramento della qualità del supporto IT.

Un aspetto cruciale dell'ITSM è che esso si basa su un approccio orientato ai servizi, piuttosto che sulle singole tecnologie. Questo significa che l'obiettivo principale è migliorare l'esperienza dell'utente finale, sia esso un cliente che un dipendente interno, garantendo la disponibilità, l'affidabilità e la sicurezza dei servizi IT aziendali.

Implementare un sistema ITSM porta a vantaggi concreti

Miglioramento del supporto IT

Con un sistema ITSM, le aziende possono garantire che ogni richiesta di supporto venga gestita in modo tempestivo e accurato. Le piattaforme ITSM come Deepser permettono di centralizzare tutte le richieste di supporto e monitorarle in tempo reale, assicurando che nessuna richiesta venga trascurata. Questo porta a un supporto più rapido e a una risoluzione più efficace dei problemi, aumentando la soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.

Compliance e miglior gestione dei rischi

Implementare un framework di ITSM aiuta le aziende a conformarsi a standard internazionali come ITIL, migliorando non solo la gestione delle risorse, ma anche la sicurezza e la governance aziendale. Inoltre, un approccio centralizzato alla gestione dei servizi IT contribuisce a ridurre i rischi operativi, proteggendo l'azienda da potenziali problematiche legate alla sicurezza o alla non conformità.

Il legame tra ITSM, customer experience e employee experience

Customer Experience

La customer experience (CX) è uno degli aspetti più critici per qualsiasi azienda. Oggi i clienti non si accontentano di un servizio adeguato: si aspettano risposte rapide, precise e un trattamento personalizzato. Un sistema ITSM ben implementato, come Deepser, contribuisce a garantire che ogni interazione con il cliente sia gestita in modo efficiente e senza intoppi.

Efficienza nel supporto clienti:

Il sistema di ticketing automatizzato riduce i tempi di risposta, assegnando i ticket al team più appropriato e monitorando il progresso fino alla risoluzione. Questo migliora la velocità e l'affidabilità del supporto.

Personalizzazione del servizio:

Grazie alla centralizzazione delle informazioni sui clienti, Deepser permette un supporto più mirato e personalizzato, consentendo agli operatori di rispondere in modo più rapido e preciso alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

Employee Experience

L’esperienza del dipendente è altrettanto importante, soprattutto in un contesto aziendale sempre più orientato alla digitalizzazione e alla collaborazione interdipartimentale. Quando i dipendenti sono supportati in modo efficiente, il loro livello di soddisfazione e produttività aumenta significativamente, e questo si riflette sulla qualità del servizio offerto ai clienti.

Gestione delle richieste interne:

Un sistema centralizzato per la gestione delle richieste interne, che vanno dall'IT alle risorse umane, permette una risposta tempestiva ed efficace, aumentando la produttività complessiva.

Automazione e semplificazione del lavoro:

L'automazione delle attività quotidiane, come la gestione delle richieste e l'approvazione dei flussi, riduce il carico di lavoro manuale per i dipendenti, permettendo loro di concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto.

Deepser: la soluzione italiana per l’ITSM

Deepser è una piattaforma di IT Service Management (ITSM) sviluppata in Italia, progettata per rispondere alle esigenze delle aziende moderne. Dal 2019, Deepser offre una soluzione scalabile, modulare e altamente personalizzabile, che aiuta le aziende a ottimizzare i loro processi IT, migliorando al contempo l’esperienza sia dei clienti che dei dipendenti. Con una solida base di clienti in vari settori, Deepser si sta affermando come uno degli strumenti più affidabili per la gestione dei servizi aziendali.

Personalizzazione guidata e supporto in italiano

Ad ogni nuovo cliente viene affidato un project manager che segue la personalizzazione e l’implementazione della piattaforma in base alle esigenze specifiche dell’azienda. I project manager comprendono i processi interni e forniscono supporto mirato per ottimizzarli, suggerendo le soluzioni più adatte. Il supporto è fornito in italiano dai tecnici, che conoscono Deepser a fondo perché lo sviluppano e lo implementano quotidianamente, garantendo un’assistenza precisa e tempestiva.

Soluzione all-in-one con integrazioni estese

Deepser è una piattaforma all-in-one che unisce diversi strumenti, centralizzando in un’unica piattaforma helpdesk, progetti, workflow, CRM , asset e molto altro. Questo riduce la complessità, elimina i silos e migliora l’efficienza dei processi aziendali. La piattaforma offre inoltre un numero crescente di integrazioni con software esterni, come strumenti RMM e di controllo remoto, garantendo la massima flessibilità e adattabilità alle esigenze dei clienti.

Conclusione

Le aziende italiane spesso devono gestire strumenti IT frammentati, comunicazioni poco efficaci e processi manuali che rallentano il lavoro di dipendenti e clienti.

Deepser affronta tutti questi pain point offrendo una piattaforma all-in-one, modulare e personalizzabile, con supporto in italiano e project manager dedicati per ogni cliente. La gestione dei ticket, l’automazione dei workflow e le integrazioni con altri software permettono di migliorare l’efficienza, semplificare le attività quotidiane e garantire un’esperienza migliore sia per i clienti che per i dipendenti.

Chi desidera testare concretamente i vantaggi della soluzione, può richiedere una demo gratuita di Deepser dal sito ufficiale e valutare come la piattaforma si adatti alle esigenze specifiche della propria azienda.





