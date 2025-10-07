Alba, Margherita Devalle presenta "Milano. L'altra guida"

Venerdì 10 ottobre, ad Alba, presso la libreria Marameo, Mariano Rabino presidente dell’Ente Turismo Langhe, Monferrato, Roero, dialogherà con Margherita Devalle, speaker radiofonica, presentatrice, podcaster (Fatty Furba) e autrice di “Milano. L’altra guida”, Jonglez, portandoci alla scoperta di musei segreti, biblioteche private, cortili che lasciano a bocca aperta e tanti altri luoghi imperdibili che ci faranno conoscere una metropoli sconosciuta e sorprendente, molto più umana di quanto si pensi.

Per gli amanti della buona cucina, non mancheranno indicazioni su ristorantini nascosti agli occhi dei passanti o, al contrario i posti per assaggiare il migliore street food della città.

Saluzzese di nascita e milanese d’adozione, Margherita afferma: "Milano mi ha insegnato che le cose più vere, spesso, si nascondono. Questa guida nasce da quelle storie: a volte non fanno rumore, ma restano. È un invito a scoprire una Milano autentica in tutte le sue sfumature, portandoti dove vorresti andare, ma anche dove non sapevi ancora di voler andare"