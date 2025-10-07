Arturo Brachetti a Cuneo fa il bis al Teatro Toselli con “TADAÀ”, dove il varietà torna protagonista

Arriva a Cuneo TADAÀ, il nuovo progetto di Arturo Brachetti, il grande artista internazionale del trasformismo che questa volta si presenta al pubblico nella veste di showteller, narratore di storie e memoria vivente del mondo dello spettacolo. L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre al Teatro Toselli, con una replica straordinaria sabato 11 ottobre riservata a circoli ricreativi, associazioni e studenti, dopo la forte richiesta di partecipazione.

In TADAÀ Brachetti racconta se stesso e l’Italia attraverso il filtro del varietà, intrecciando esperienze personali e cultura popolare in un dialogo diretto e appassionante con il pubblico. Non si tratta di un semplice spettacolo “alla Brachetti” né di un talk, ma di un racconto teatrale che restituisce la magia del palcoscenico in forma di divulgazione viva e leggera, come un Techetecheté dal vivo. Sul palco, insieme a lui, bauli, oggetti di scena, un pianoforte e un grande schermo che accompagnano 90 minuti di musica, immagini e parole.

Con linguaggio semplice e ironico, Brachetti compie un’opera di recupero culturale dimostrando come il varietà sia tutt’altro che un genere del passato, ma un linguaggio ancora vitale che parla del nostro modo di vivere, ridere e sognare. Dalla commedia dell’arte ai talent show, passando per caffè chantant, rivista, avanspettacolo, televisione e social network, l’artista ripercorre 150 anni di storia dello spettacolo italiano, evocando grandi nomi come Totò, Rascel, Franca Valeri, Tognazzi, Raffaella Carrà e Wanda Osiris. Il varietà, spiega Brachetti, non è stato solo intrattenimento ma anche un potente strumento di unione, di emancipazione e di libertà, capace di formare il gusto, lo stile e l’umorismo di intere generazioni.

La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo e organizzata da Promocuneo in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Confartigianato Cuneo e della Fondazione CRC.

I biglietti per la replica dell’11 ottobre – riservata a circoli, associazioni e studenti – sono ancora acquistabili sulla piattaforma SiTickets oppure prenotabili via e-mail all’indirizzo promocuneo@tin.it o telefonando al 333 4984128. (Posto unico: 17 euro).

Con TADAÀ, Arturo Brachetti invita il pubblico a riscoprire il fascino del varietà, non come nostalgia del passato, ma come chiave per comprendere la nostra identità collettiva e il modo in cui ancora oggi lo spettacolo continua a riflettere la vita.