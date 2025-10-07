 / Eventi

Il maestro Kai Krakenberg protagonista alla 24ª Rassegna organistica internazionale di Alba

Venerdì 10 ottobre alle 21, nel Tempio San Paolo, il Centro culturale San Paolo ospita il celebre organista tedesco, noto per l’integrale bachiana e concerti in tutto il mondo

Prosegue con un appuntamento di prestigio la 24ª Rassegna organistica internazionale organizzata dal Centro culturale San Paolo. Venerdì 10 ottobre alle ore 21, il Tempio San Paolo sarà teatro dell’esibizione del maestro Kai Krakenberg, uno dei più apprezzati organisti tedeschi della scena internazionale.

Nato a Essen nel 1970, Krakenberg ha studiato musica sacra al Folkwang-College sotto la guida di Schneider e Zacher. Dopo incarichi ad Amburgo e presso la Lutheran Garnison Church, dal 2005 è direttore musicale, cantore e organista a Husum. La sua carriera è segnata da un’impresa rara: l’esecuzione dell’integrale organistica di Bach in ben 28 concerti.

Il maestro si è esibito in oltre venti Paesi, toccando Europa, Russia, Asia, Stati Uniti e Canada, e ha al suo attivo numerose incisioni discografiche dedicate a repertori di autori francesi, inglesi, americani e scandinavi, tra cui Olivier Messiaen.

L’appuntamento al Tempio San Paolo offrirà al pubblico una serata di grande intensità musicale, impreziosita dalla maestria e dalla sensibilità interpretativa che contraddistinguono Krakenberg. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

