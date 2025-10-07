L’assessore fossanese all’agricoltura Pellegrino svela i dettagli del 25° "Coloratissimo Autunno" al Foro Boario [VIDEO]

Fossano è in fermento. Mancano infatti quattro giorni alla partenza di quello che sarà l’evento numero 25 di “Coloratissimo autunno”.

La manifestazione sarà organizzata dal Comune in collaborazione con Slow Food Fossano, Coldiretti Cuneo, Cia (Confederazione italiana agricoltori), Ascom Fossano, Atl (Agenzia Turistica Locale del Cuneese), Campagna Amica, Confagricoltura Cuneo, Pro loco di Borgo Romanisio, la CRF Cassa di Risparmio di Fossano, Provincia di Cuneo e Regione Piemonte.

Ad illustrarci ancora la rassegna, dopo averne già annunciato le caratteristiche, l’assessore delegato all’agricoltura Giacomo Pellegrino, in quella che sarà quest’autentica festa di foliage, cibo, tradizioni agricole e frutti della nostra terra, con attività e momenti per bambini, giovani e adulti, da quelli gastronomici ai ludici, sino a quelli didattici. Ce ne ha parlato direttamente dalla sede di piazza Dompé, sotto la tettoria polivalente del Foro Boario di Fossano, come dimostrato anche dalla nostra videointervista dedicata.

Il programma prevede sabato 11 ottobre alle 15 l’inaugurazione della mostra mercato dei prodotti del territorio con Coldiretti, Campagna Amica, Cia e Slow Food Fossano. Dalle 19 alle 23 cena con il percorso gastronomico “Sapori d’autunno” (con una vasta scelta fino a 15 portate), a cura del Borgo Romanisio e delle 15 frazioni di Fossano. Alle 21.45 il grande spettacolo pirotecnico e, a seguire, la serata danzante con Luigi Gallia.

Domenica 12 dalle 9 alle 18, invece, mostra mercato, show cooking del laboratorio del pesto, con degustazioni gratuite di prodotti tipici liguri (fino a esaurimento scorte). Dalle 7 alle 12 anche il mercatino dei piccoli animali.

Dalle 11 alle 16 il pranzo del percorso “Sapori d’autunno”, alle 15.30 degustazione di frutta di stagione a cura di Coldiretti, in collaborazione con Onafrut. Alle 17 l’asta benefica della frutta e verdura esposta. Durante tutta la mostra mercato, mostra di frutta e verdura di stagione, laboratorio del miele e orto didattico dimostrativo, a cura di Slow Food Fossano, con distribuzione gratuita agli alunni delle scuole di piantine di verdure. Poi una novità, il laboratorio e la degustazione della birra artigianale dei mastri birrai del birrificio Kauss a cura di Cia Cuneo. Area ludica con gonfiabili per bambini, offerta gratuitamente dalla banca CRF Cassa di Risparmio di Fossano.

Pubblichiamo di seguito l'intervista all'assessore dell'agricoltura fossanese Pellegrino.