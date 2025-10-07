"Scienza al NUoVO": mercoledì si parla di crisi climatica con Paolo Bertolotto

Mercoledì 15 ottobre alle ore 19 il NUoVO di Cuneo ospiterà un incontro dedicato alla crisi climatica con Paolo Bertolotto, fisico ambientale, economista ed ecologista che da vent'anni si occupa di meteorologia e climatologia.

L'appuntamento, inserito nel ciclo "Scienza al NUoVO", affronterà il tema "Crisi climatica e sostenibilità... perché ora tocca a noi?" con un approccio diretto e coinvolgente.

Dopo un aggiornamento sulla situazione climatica globale e locale, Bertolotto approfondirà le cause psicologiche e sociali che portano al disimpegno (o all'impegno) verso le questioni ambientali.

L'incontro si svilupperà come un dialogo aperto con il pubblico, con l'obiettivo di individuare azioni concrete per rendere la vita quotidiana più sostenibile e, nelle parole del relatore, "forse più felice".

Un'occasione per trasformare la consapevolezza in azione, partendo dalle scelte individuali per contribuire alla sfida collettiva del cambiamento climatico.