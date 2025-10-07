"Trame di luci e ombre": viaggio tra Romanticismo e Impressionismo al Teatro civico di Busca

Giorgio Secchi, al flauto, e Mariangela Arnaboldi, al pianoforte, saranno protagonisti del concerto di Busca

Sarà una serata all’insegna dell’eleganza e della suggestione quella in programma venerdì 10 ottobre alle 21 al Teatro Civico di Busca, dove si terrà il concerto 'Trame di luci e ombre. Un viaggio musicale tra Romanticismo e Impressionismo', nell’ambito della XXI rassegna internazionale di concerti Musicaè, per la sezione 'On stage le eccellenze'.

Protagonisti del concerto saranno Giorgio Secchi al flauto e Mariangela Arnaboldi al pianoforte.

"Due interpreti di grande esperienza - spiega Antonello Lerda direttore artistico della rassegna - che guideranno il pubblico in un itinerario sonoro tra due epoche distinte ma profondamente comunicanti: da un lato l’intensità lirica e la profondità espressiva del Romanticismo tedesco, dall’altro la raffinatezza timbrica e la luminosità dell’Impressionismo francese.

Il programma prevede pagine di Schumann, Schubert, Fauré e Gaubert, autori che meglio incarnano la transizione tra pathos romantico e leggerezza impressionista. Si ascolteranno, tra gli altri, la 'Sonata Arpeggione' di Schubert, le 'Tre Romanze' di Schumann, la 'Fantaisi' di Fauré e la 'Deuxième Sonate' e il 'Nocturne et Allegro scherzando' di Gaubert.

"Un percorso musicale - continua Lerda - che alterna luce e ombra, introspezione e slancio, malinconia e brillantezza timbrica, offrendo al pubblico un’esperienza d’ascolto sospesa tra emozione e immaginazione".

Giorgio Secchi, diplomato in flauto al Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo e perfezionatosi con maestri di fama internazionale come Andrea Oliva e Patrick Gallois, svolge un’intensa attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche e collabora con numerose orchestre sinfoniche piemontesi. È docente di flauto presso l’Istituto Comprensivo di Saluzzo e la Fondazione Fossano Musica.

Mariangela Arnaboldi, diplomata con lode e menzione al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, ha studiato con Alexander Lonquich e con il Trio di Chicago, vincendo numerosi premi nazionali e internazionali sia come solista sia in formazione da camera. Insegnante appassionata, ha ottenuto riconoscimenti per i suoi arrangiamenti didattici e dal 2020 è docente di pianoforte al Liceo Musicale “U. Eco” di Alessandria e alla Fondazione Fossano Musica.

L’ingresso è libero, con precedenza riservata ai soci e alle prenotazioni fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate): 339-6013250 a partire da lunedì 6 ottobre.

L’evento è gratuito grazie al sostegno di Fondazione CRC, Comune di Busca, Fondazione CRT, Sedamyl, Fondazione CRSaluzzo, Banca di Caraglio, Bim Valle Maira, Bim Valle Varaita e Banca CRSavigliano.