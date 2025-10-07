 / Scuole e corsi

A Pollenzo si presenta un nuovo Corso di Laurea Interateneo con il Politecnico di Torino

Sarà illustrato venerdì 17 ottobre alle ore 12 presso l'aula Fusari 

Sta per prendere il via un nuovo Corso di Laurea Interateneo con il Politecnico di Torino in "Food Tech for Ecological Transition". Sarà presentato venerdì 17 ottobre, alle ore 12.00, a Pollenzo, presso l'aula Fusari (Agenzia di Pollenzo, primo piano - Piazza Vittorio Emanuele II, 9).

Il Corso formerà esperti di tecnologie e innovazione in ambito alimentare dentro il quadro culturale e scientifico richiesto dalla transizione ecologica.
Unico nel panorama italiano ed europeo, offre conoscenze interdisciplinari e combina competenze tecnologico-applicative con la necessaria consapevolezza culturale e umanistica della complessità dei problemi, per una comprensione profonda dei sistemi alimentari.

