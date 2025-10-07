Arcieri dell'Elice protagonisti a Villanova Mondovì: pioggia di medaglie alla gara indoor

Nel weekend appena trascorso, presso il palazzetto dello sport “Vincenzo Tomatis” di Villanova Mondovì, si è tenuta la nona edizione della gara a indoor a 18m organizzata dal Gruppo Arcieri Monregalesi.
Del Grande Paolo (argento) e De Maria Mattia (bronzo) conquistano il podio nella categoria Arco Olimpico Senior Maschile. Gli stessi con Musto Marco si aggiudicano il primo posto nel podio a squadre.
Sasia Gabriella ottiene l'oro nella categoria Arco Olimpico Master femminile e Tosello Aurora Maria nella categoria Arco Olimpico Giovanissimi Femminile conquista l'argento.
Nella categoria Arco Olimpico Allievi maschile Giordana Kevin (oro) e Parola Nicolò (argento) non solo conquistano il podio ma danno spettacolo ottenendo dei punteggi strepitosi, Giordana 559 punti sui 600 disponibili e Parola 519 sui 600 disponibili.
Ramonda Leonardo conquista l'oro nella categoria Arco Compoud Ragazzi Maschile.
Flavio Paradiso ottiene un ottimo terzo posto nella categoria Arco Nudo Master Maschile e Parola Giada conquista un meritato secondo posto nella categoria Arco Nudo Junior femminile.
Nella categoria Arco Olimpico Senior femminile ottiene l'argento Paola Gioanetti. Nella stessa gara un'ottima prestazione da segnalare per Tosello Enrico Arco olimpico Senior maschile (quinto) e Pecollo Sara Arco Olimpico Senior femminile (quinta).
Ancora una volta gli Arcieri dell'Elice dimostrano la crescita della squadra.