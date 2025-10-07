ATELTICA / Laura Restagno conquista il podio a Sestri Levante nonostante gli errori di percorso

Un fine settimana intenso e pieno di soddisfazioni quello appena trascorso per gli atleti dell'Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, impegnati su più fronti con risultati di tutto rispetto.

Sestri Levante – "Andersen Run – La Mezza tra le due Baie"

La protagonista assoluta è stata Laura Restagno, che domenica 5 ottobre ha conquistato il terzo posto nella mezza maratona ligure. La monregalese ha tagliato il traguardo in 1h24'58", un tempo che avrebbe potuto essere ancora migliore se non fosse stato condizionato da alcuni errori di percorso. La vittoria è andata alla spezzina Alice Franceschini (1h19'15), mentre il secondo posto è stato appannaggio di Lisa Alice Julien (1h22'06).

"Tanto vento ed ho sbagliato percorso due volte. Si può fare meglio, ma non tutte le gare sono da personale", ha commentato la Restagno. "Contando che ho appena ripreso a fare chilometri, direi che va bene così". L'atleta ha già fissato il prossimo obiettivo: la Mezza di Alicante del 26 febbraio.

Buone anche le prestazioni delle compagne di squadra: Agnese Pizzorno ha chiuso 10ª nella categoria SF35 con il tempo di 1h54'14", mentre Nicoletta Gazzera si è piazzata 12ª tra le Senior in 1h56'20". In campo maschile, Giorgio Ganzinelli ha ottenuto il 23° posto nella SM35 fermando il cronometro su 1h55'47".

Vado Ligure – 10 km di Vado e Quiliano

Sempre domenica 5 ottobre, successo di categoria per Davide Fia nella 10 chilometri di Vado e Quiliano. Il portacolori monregalese si è classificato nono assoluto in 34'45", tempo che gli è valso il primo posto nella categoria SM40. Ottima prova anche per Ismaele Bertola, 54° assoluto e settimo SM40 con il crono di 40'18".

[Ismaele Bertola e Davide Fia a Vado 10 KM]

Torino – Vertical Run al Palazzo della Regione

Venerdì 4 ottobre, il Palazzo della Regione Piemonte ha ospitato la spettacolare Vertical Run, una sfida verticale di un chilometro che ha visto 180 partenti cimentarsi sui 1100 scalini dei 41 piani del grattacielo simbolo dell'amministrazione regionale.

[Rosso Dallamura e Testino alla parteza della Vertical]

Per i colori monregalesi, Marco Testino ha ottenuto un eccellente 15° posto in 6'36"64, seguito da Federico Rosso (22° in 6'50"56). Da segnalare anche il debutto di Andrea Dalla Mura, che ha chiuso in 7'40"23, ed Enrico Cornaglia (9'02"07).

Marmora – MOT (Maira Occitan Trail)

Infine, nelle suggestive valli del cuneese si è disputato il Maira Occitan Trail con due percorsi: 42 km (2600 metri di dislivello) e 19 km (1300 metri di dislivello positivo). Ezio Occelli ha partecipato alla distanza breve, concludendo al 77° posto su 166 partenti con il tempo di 2h58'50"30.

[Ezio Occelli al MOT 19 km]

Un weekend che conferma la vitalità e la competitività dell'Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo su tutti i terreni di gara.