BASKET / Serie D - Olimpo Alba, che esordio! I giovanissimi sfiorano l'impresa contro Carmagnola

In un Pala Langhe gremito l’Olimpo Mercatò cede solo in volata alla più esperta e quotata formazione dei Dolphins Carmagnola ed esce comunque sugli applausi.

Gli ospiti provano subito a scappare, ma Alba con i suoi tanti debuttanti resta sempre in scia. Da evidenziare certamente le presentazioni dei due 2008 Occelli e Nastasi che chiudono rispettivamente con 22 e 13 punti a testa. C’è spazio per tutti i ragazzi di portare un mattoncino alla causa, anche gli altri due 2008 (4 in tutto) Schellino e Coucourde. Tutti hanno spazio e portano il proprio contributo, nonostante gli errori e nonostante servirà ancora tempo per rodarsi nel giocare insieme. Per quanto riguarda lo svolgimento del match, Carmagnola allunga sul +16 nel terzo periodo, ma Alba rimonta e si avvicina a fine terza frazione. La risalita prosegue e l’Olimpo riesce a spaventare i Dolphins quando arriva sul 51-56 dopo una tripla di Occelli. Il bonus, però, condanna le aquile e gli avversari dalla lunetta chiudono i giochi 53-60.

L’Olimpo si arrende, dunque, ma vende cara la pelle e comunque dimostra subito che scenderà in campo per giocarsela con tutti. Si torna in scena venerdì 10 ottobre a Fossano, a caccia della prima vittoria.

Olimpo Basket Alba Mercatò - Punto Casa Delfini Basket 53-60 (17-20; 7-13; 14-12; 15-15)

Olimpo: Moschini 2, Nardin, Rosa 4, Schellino 3, Orru’, Iudicello 4, Coucourde, Occelli 22, Gobbino 2, Nastasi 13, Nicola 3, De Carolis. All: Schinca – Biglia.

Delfini: Baruzzo 13, Arduino 13, Fissore, Orsi 3, Magnano, Speca, Vignoli 6, Paganotto, Celada 13, Mondino 8. All: Testa – Pecchio.