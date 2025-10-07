MOTORI / Vincenzo Torchio e Mauro Carlevero raggiungono il successo di categoria al Rally di Santo Stefano Belbo – Gil Calleri Cup

Una gara dalle grandi emozioni, ricordando l’organizzatore “Gil” Calleri. Con questo messaggio, è andato in scena il Rally di Santo Stefano Belbo – Gil Calleri Cup, gara valevole come ultimo round della Coppa Rally di Zona 1 – ACI Sport. Tra i protagonisti al via, vi erano anche i portacolori Eurospeed Vincenzo Torchio e Mauro Carlevero, i quali sulla Peugeot 208 Rally4 del By Bianchi Rally Team, hanno raggiunto la quindicesima posizione assoluta e prima di classe Rally4, ottenendo altresì il “Memorial Francesco Pozzi”, messo in palio nel Trofeo delle Merende in ricordo del compianto pilota. Un successo di categoria che permette al driver di Celle Enomondo, di raggiungere la seconda posizione di classe nella classifica di zona, rilanciandolo dopo una prima parte di stagione costellata da qualche difficoltà.

Una bella soddisfazione che arriva al termine di una lunga sfida sulle strade della Langa Cuneese. Ecco il commento del duo astigiano nell’immediato post-gara: "Abbiamo raggiunto un ottimo feeling con la vettura, confermando le sensazioni raggiunte al Rally Città di Torino. Gli avversari anche qui ci hanno dato un bel filo da torcere, tuttavia, ritrovare il successo di classe è una bella iniezione di fiducia per il futuro prossimo. È stata altresì una gara ricca di sentimenti, ed il riconoscimento che ci è stato consegnato in ricordo di Pozzi, così come il ricordo di Gil, richiama proprio uno di questi”.



Gli orizzonti dell’equipaggi Torchio – Carlevero, sono proiettati verso l’ultima parte di venti-venticinque, con un occhio verso l’anno che verrà, per confermare la progressiva crescita dell’ultimo periodo.