Piemonte quinto nel campionato italiano Cadetti e Cadette di Viareggio: i piazzamenti degli atleti cuneesi

Quinto posto per il Piemonte a Viareggio (LU) nella classifica combinata del Campionato Italiano Cadetti e Cadette per Regioni. 510 i punti complessivi, frutto del quarto posto della squadra maschile (259 punti) e del settimo di quella femminile (251 punti). Dal punto di vista individuale, sono sei le medaglie conquistate dagli atleti piemontesi: due ori (Nicolò Borello/300hs - Giuseppe Luciano Piazza/1200 siepi), due argenti (Alessia Dova/pentathlon – Leonardo Pelissero(i)/1200 siepi), due bronzi (Francesco Simbula/100hs; Benedicta Alternino/asta).

“Il risultato ottenuto dalla nostra squadra è in linea con le attese della vigilia – così il FTR Alfonso Violino a commento della due giorni tricolore -, sapevamo che ripetere il terzo posto dello scorso anno sarebbe stato difficile ma ci abbiamo comunque provato. Come sempre ci sono state prestazioni al di sopra delle attese e alcune controprestazioni, ma nel complesso siamo soddisfatti. Confermarci tra le cinque regioni più forti d’Italia, insieme a Lombardia, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna non era scontato e per noi è certamente un successo”.

Soddisfatta anche la presidente Clelia Zola, capo delegazione della trasferta: “Complimenti alle nostre due punte di diamante, Nicolò Borello e Giuseppe Piazza, per il successo individuale, ma tutta la squadra si è ben comportata. Un risultato che ci soddisfa pienamente e per il quale voglio ringraziare il settore tecnico regionale con il FTR Alfonso Violino e i suoi referenti di settori, i tecnici sociali e i club del territorio che confermano la fiducia nel nostro progetto sui giovani, come evidenziato dalla sempre numerosa partecipazione ai raduni tecnici regionali estivi proposti dal Comitato Regionale”.

CADETTI. Le due medaglie d’oro della spedizione piemontese sono entrambe al maschile. La prima, e più pronosticabile alla vigilia, è andata al collo di Nicolò Borello (Atl. Rivarolo) sui 300hs, specialità della quale nel corso della stagione aveva già riscritto la MPI di categoria (37-30). Eppure qualche rischio il piemontese l’ha corso in finale dove, ampiamente in vantaggio fino all'ultimo ostacolo, perde la ritmica prima dell’ultima barriera e, a causa degli inevitabili “passetti” in cui incappa, colpisce l’ultimo ostacolo riuscendo a non cadere solo grazie ad un’acrobazia. Da dietro il laziale Sodano arriva fortissimo e Borello riesce ad agguantare la vittoria (38.32) solo grazie al tuffo finale e ad un centesimo di margine.

La seconda medaglia d’oro arriva dai 1200 siepi e vede Giuseppe Luciano Piazza (Bugella Sport) tagliare per primo il traguardo in 3:21.59, suo nuovo primato personale. Presentatosi a Viareggio con il miglior accredito (3:23.87) con solo un decimo di vantaggio sul laziale Calcò, il biellese è autore di un ultimo giro a tutta dove, dopo la campanella, parte a tutta lasciando indietro gli avversari e arrivando sul traguardo in solitaria. Alle sue spalle lo segue un altro piemontese, Leonardo Pelissero (Atl. Alba) che riesce ad avere la meglio del friulano Corradini. Il podio dei 1200 siepi vede così una splendida doppietta piemontese con Pelissero al secondo posto e anche lui al primato personale in 3:23.63. Da segnalare che tra i primi dieci classificati ci sono altri due atleti piemontesi: Giovanni Chicco (Atl. Team Carignano) e Mirko Gatti (GAO Oleggio), rispettivamente ottavo in 3:27.23 e nono in 3:28.46. A seguire, 13mo Andrea Cavalli (Accademiatletica/3:30.62), 16mo Aarab Mouih (GSA Valsesia/3:33.66), 21mo Elia Ferraro (ASD Borgaretto 75/3:35.24).

Grande miglioramento per Francesco Simbula (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) che, arrivato a Viareggio con un personale di 13.81 sui 100hs, già in batteria lo migliora di quasi 4 decimi correndo in 13.44 nonostante il vento contrario (-1.4), siglando il miglior tempo del primo turno di gara. In finale si conferma sul suo nuovo record, correndo in 13.46, nuovamente contro vento (-1.8), e conquistando una medaglia di bronzo inattesa alla vigilia (decimo accredito), a soli 4 centesimi dall’argento (13.42 del toscano Tartaglia).

Peccato per Giacomo Manassero (ASD Dragonero) che sui 2000 siepi sfiora il podio: il cuneese infatti è quarto in 5:43.92 (a 2 secondi dal bronzo) con un crono che gli vale comunque il primato personale di quasi 7 secondi. Nella stessa gara 25mo Lorenzo Gallo (Atl. Saluzzo/6:05.03).

Sesto posto per Lorenzo Mascherpa (Battaglio CUS Torino) sui 300 dove in finale corre in 36.31 (36.43 in batteria). Stesso piazzamento per Giorgio Bessone (Vittorio Alfieri Asti) nell’asta dove supera quota 3,60 fermando a 10cm dal proprio primato personale. Alle sue spalle 11mo Samuele Ternavasio (Atl. Fossano ’75/3,50).

Sesta piazza anche per Iulian Graur (Safatetletica) nel getto del peso (14,01) e per la staffetta 4x100 composta da James Success, Nicolò Borello, Lorenzo Mascherpa e Alessandro Ponti (43.80).

Alessandro Ponti (Safatletica) nel lungo atterra a 6,17 (+0.2), misura che gli vale il settimo posto; alle sue spalle ottava piazza per Michele Favole (Atl. Pocapaglia) con 6,16 (+0.1). Nell’alto Kiswendsida De Grazia (Derthona Atletica) è ottavo con 1,81, ad un solo centimetro dal suo primato personale e con la stessa misura del sesto e del settimo classificato. È ottavo anche Leonardo Febbraio (Vittorio Alfieri Asti) nel martello con 49,37, sua seconda miglior misura in carriera.

Completano la panoramica dei risultati Lorenzo Marino (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) nono nel triplo (12,73/+0.3), Francesco Mingolla (ASD Circuito Running) 12mo nel giavellotto (46,81), Lorenzo Pastore (Area Libera COOP) 14mo nell’esathlon (3529 punti), Elia Narciso Cusenza (Sisport) 15mo nella marcia (25:14.03), Pietro Carlo Milano (Atl. Rivarolo) 17mo sui 1000 (2:42.24), 18mo nel disco Godspower Obue (Team Atl. Mercurio Novara/25,50), 19mo sugli 80 James Success (Safatletica/9.58/-1.4).

Da segnalare ancora i risultati degli individualisti: sui 1000 10mo Pietro Alluto (Atl. Alba/2:38.99), 18mo Alessandro Mazzetti (Atl. Ossolana Vigezzo/2:42.56); sui 24mo 100hs Filippo Castelletti (Atl. Alessandria/14.43/-1.9).

CADETTE. 92 punti separano Alessia Dova (Atl. Ivrea), al primo anno di categoria, dalla medaglia d’oro del pentathlon. La piemontese si deve così “accontentare” di una bellissima medaglia d’argento a suon di primato personale: 4106 punti con cui migliora i 4032 realizzati a settembre in occasione dei campionati regionali. Sua miglior prestazione tecnica 5,38 (-0.5) nel lungo, risultato con il quale si aggiudica la specialità; a seguire molto bene anche sugli 80hs dove corre in12.45 (+0.2), poi completano la sua serie 1,47 nell’alto, 1:43.32 sui 600 e 29,94 nel giavellotto.

Podio anche per Benedicta Alternino (Battaglio CUS Torino) nell’asta dove supera quota 3,15 metri alla terza prova, portandosi a 5cm dal suo primato personale. Alle sue spalle ottimo quarto posto per l’individualista Nika Jazbec (Pod. Torino) con 3,05, primato personale.

Due i quarti posti per le atlete piemontesi. Miriam Dora Frassà (Atl. Ivrea) sfiora il podio sugli 80 metri dove chiude in 10.25 (-1.1) con tuffo finale sul traguardo che le consente, al fotofinish, di avere la meglio sulla lombarda Remassi e sulla ligure Palazzo, tutte con lo stesso crono, a soli 3 centesimi dal podio. Da segnalare che nella Finale 2 Clotilde Allegri (Vittorio Alfieri Asti) è terza in 10.41 (-1.2), sesta Arianna Trucco (Atl. Fossano ’75/10.48/-1.2). Si ferma ai piedi del podio anche Vittoria Audifreddi (Atl. Saluzzo), quarta sui 2000 metri in 6:31.01, crono che però le vale il primato personale. Alle sue spalle, la compagna di club Anna Laratore è quinta anche lei a suon di primato (6:35.04); più indietro Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris/6:46.42/13ma) e Stella Aimo Boot (Balangero Atl./6:47.50/15ma).

Quinto posto invece per Elisa Fissore (Atl. Settimese) sui 1200 siepi (4:00.27) e per Annalisa Magliano nell’alto (Atl. Roata Chiusani). Sesta piazza per la staffetta 4x100 composta da Amanda Benso, Miriam Dora Frassà, Clotilde Allegri, Arianna Trucco (49.11). A seguire, settimo posto per due: Benedetta Comba (GS Atl. Rivoli) nel peso con 10,47, e Sofia Musso (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) nel lungo con 5,25 (-0,5). Ottava Vittoria Moisè (Battaglio CUS Torino) nel disco con 30,16.

Completano la panoramica dei risultati di squadra: 10ma sui 300 Noemi Bertone (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo/42.17), 14ma nella marcia Carolina Ribezzo (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo/15:20.60, 19ma nel martello Angelica Trotti (Vittorio Alfieri Asti/37,91), 22ma sugli 80hs Amanda Benso (GSA Valsesia/12.49/-1.3), 24ma sui 1000 Greta Ricceri (UGB/3:16.92).

Ancora da segnalare i risultati delle individualiste: quinta Lucrezia Garelli (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) nel disco con 33,43; Ginevra Cervella (Battaglio CUS Torino) 17ma nella marcia (15:26.79); nel martello 18ma Francesca Bolla Ratti (Vittorio Alfieri Asti/37,97), 24ma la sua compagna di club Lucrezia Anna Laviola (34,23); 23ma Ariel Limonetti (Accademiatletica) sugli 80 metri (10.60/-1.5).