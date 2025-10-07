TENNIS / Open del Tartufo 2025: grande protagonismo per i tennisti del territorio albese e fossanese

L'edizione 2025 dell'Open del Tartufo ha visto una straordinaria partecipazione dei tennisti del territorio, con prestazioni di alto livello che hanno reso ancora più avvincente il torneo sui campi di San Cassiano.

La soddisfazione maggiore per i colori locali arriva dal successo di Simonluca Pagliero (cat 4.5, TC Alba) nel tabellone di quarta categoria. Il tennista albese ha conquistato il titolo superando in finale Michele Berruti (cat 4.1, TC Astitennis) con un convincente 6-1, 6-4, dimostrando una superiorità tecnica che lo ha accompagnato per tutto il torneo.

Grande prestazione anche per Giovanni Durando (cat 3.1, TC Fossano), che ha raggiunto la finale del tabellone di terza categoria prima di arrendersi a Marco Magro (cat 3.3, TC Country Club Cuneo) con il punteggio di 6-4, 7-5. Il tennista fossanese ha disputato un torneo di altissimo livello, confermando la crescita del movimento tennistico della sua zona.

Nel tabellone principale, spettacolo puro nella finale tra Leonardo Condò (cat 2.5, DLF Alessandria) e Andrea Brignacca (cat 2.3, TC Tescaro). Condò ha prevalso in una battaglia di tre set (6-3, 1-6, 7-5) caratterizzata da continui ribaltamenti: dopo aver dominato il primo parziale, l'alessandrino ha subito la veemente reazione dell'avversario nel secondo set, per poi trovare nel terzo la costanza necessaria per chiudere il match e aggiudicarsi meritatamente il torneo.

L'evento ha potuto contare sulla prestigiosa presenza delle autorità del territorio, con il sindaco albese Alberto Gatto che ha sottolineato l'importanza di manifestazioni sportive di questo calibro per la valorizzazione del territorio. Presenti anche il presidente regionale Alberto Cirio e il consigliere regionale allo sport Daniele Sobrero.

La società Liberamente Sportivi ha ringraziato tutti gli sponsor locali che hanno reso possibile la manifestazione e i giudici arbitro Angelo Bongiovanni e Fausto Cardinale per la loro impeccabile direzione tecnica.

L'attività sui campi di San Cassiano non si ferma: il prossimo appuntamento sarà il torneo Under maschile 12/14 Nibo, seguito dal prestigioso trofeo invernale Caroleo. Quest'ultimo rappresenterà una sfida particolare per gli atleti locali, chiamati a difendere il titolo conquistato nell'edizione 2024/2025 e a confermare la crescita qualitativa del tennis della zona.

I risultati dell'Open del Tartufo 2025 testimoniano la vitalità e il livello sempre più alto del movimento tennistico locale, con Alba e Fossano protagoniste di una manifestazione che si conferma appuntamento imprescindibile del calendario sportivo piemontese.

