Aragno: "I manuali di Ghisolfi sono il biglietto da visita per l'élite economica italiana"

Il generale bilancio delle attività e delle iniziative stilato dall'Editore di origine saviglianese, con una serie di prossime "novità nella continuità" a partire da quello che sarà il libro numero 8 del Banchiere scrittore che consentirà alla platea crescente di lettori di muovere i "Primi passi verso l'economia"

Un Gruppo editoriale, quello facente capo a Nino Aragno, con sede a Savigliano nel cuore della Granda, che ha sviluppato le proprie storiche attività, nell'ambito della produzione editoriale di pregio, facendole evolvere in autentiche azioni di divulgazione educante di qualità abbinate a progetti di rivalutazione di parti del patrimonio architettonico lungo l'intero Piemonte, in primis con l'acquisizione di un solenne immobile in via Corte d'Appello a Torino e poi con il pieno recupero funzionale di un gioiello quale Villa Tornaforte alle porte di Cuneo divenuta una sorta di "Cernobbio" e pensatoio economico del Nord Ovest con ospiti di altissimo rango quali il presidente dell’Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli e il conduttore Rai Massimo Giletti. Nel frattempo, l’elenco delle opere edite, di autori soprattutto storici oltre che di selezionate firme emergenti e contemporanee, diventa ogni volta più lungo e prestigioso.

“Con le iniziative di cultura in Villa Tornaforte a Cuneo e in Palazzo Bellono a Torino - dichiara Aragno -, siamo passati da editori di carta ad una dimensione tridimensionale nella nostra proposta editoriale che, nella galassia delle discipline contemplate, privilegia sempre di più quelle espressive della cultura economica. In ordine poi alle caratteristiche del nostro Catalogo autoriale, più che un elenco di opere il mio è un distinguo di linea editoriale: siamo fieri di continuare a riproporre i Classici come patrimonio inalienabile; fieri della continuità, prima che ebbri della novità”.

Continuità che si riflette con successo in un ambito, missionario e pedagogico, come quello dell'educazione finanziaria rispetto a cui la Casa editrice Aragno ha svolto un ruolo pionieristico, in sinergia con il banchiere internazionale e scrittore giornalista Beppe Ghisolfi. Tanto che, dopo il successo dei primi sette libri, è in arrivo, a firma appunto di Ghisolfi, l'ottavo che si prefigge di fare muovere i "Primi passi verso l'economia", la cui uscita è attesa per gli inizi del 2026.

La partnership con il professor Ghisolfi, in atto dal 2014, è oramai un marchio di fabbrica, e i libri stampati a Savigliano potrebbero diventare le dispense applicative delle leggi sull'educazione civica finanziaria. “L’incontro con Ghisolfi ha rappresentato la premessa all’acquisizione di una firma da best seller permanente e continuativa - è la conclusione del dr Aragno -. Non solo: il suo connubio con la nostra Casa editrice è stato un biglietto da visita perfetto nei confronti della dirigenza economica di questo Paese”.