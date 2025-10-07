 / Volley

Volley | 07 ottobre 2025, 06:30

Volley A1F. Pazza Honda Cuneo Granda Volley! Rimonta e vittoria contro Cbf Balducci Hr Macerata

Sotto 2-0, le Gatte ribaltano tutto e conquistano il tie break: Diop superstar con 31 punti, primi due punti stagionali per Cuneo in una gara dai mille colpi di scena

Le Gatte della Honda Cuneo Granda Volley vittoriose contro Macerata

Partenza folle di Serie A1 per la Honda Cuneo Granda Volley: vittoria in rimonta a Macerata. Le Gatte portano a casa due punti dalla lunga trasferta, figli del successo al tie break contro Cbf Balducci Hr Macerata.

1° set 

La sfida inizia con le padrone di casa brave a prendere un buon break: 8-6. Tuttavia le Gatte rinvengono nel cuore del parziale, superando Macerata (15-16). Nel finale il divario si azzera, dando vita ad una vera e propria battaglia, vinta dalle padrone di casa per 30-28.

2° set 

Il secondo set vede un copione totalmente diverso: Cuneo subisce il colpo psicologico e fa fatica (8-2). Così la Cbf Balducci allunga, fino al 20-9, prima di chiudere il parziale sul +13 (25-12).

3° set 

Nel terzo parziale le Gatte si risvegliano, nonostante si parta con grande equilibrio: 8-8. Le due squadre viaggiano sul filo di lana, fino al 20-19: il finale è di nuovo agonico, ma questa volta è Cuneo a spuntarla 27-29.

4° set 

Il quarto set vede le Gatte trovare continuità, ma regna sempre l’equilibrio in avvio: 8-8. Tuttavia un ottimo break nella fase centrale del parziale permette la fuga delle biancorosse (12-16). Nel finale Cuneo si prende il tie break, chiudendo 18-25.

Tie break 

Il tie break è un’altalena di emozioni. Partono forte le Gatte, brave nel prendere un break (3-5). Tuttavia Macerata fa la voce grossa, rientra e supera Cuneo, arrivando 14-11. Il finale è però da scrivere: rimonta biancorossa e 14-16.

"È stata una partita molto altalenante. Siamo una squadra nuova, ma piano piano abbiamo fatto vedere che ci siamo – ha commentato Bintu Diop, MVP con 31 punti, su VBTVNel secondo set abbiamo un po’ mollato, però siamo ripartite con la mentalità da zero a zero nel terzo. La partita era ancora aperta e ci abbiamo messo tutto quello che avevamo. L’abbiamo portata a casa e siamo contente”.

Cbf Balducci Hr Macerata 2-3 Honda Cuneo Granda Volley (30-28, 25-12, 27-29, 18-25, 14-16)

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile (2), Diop (31), Pucelj (16), Pritchard (19), Keene (13), Cecconello (1), Bardaro (L)

Entrate: Martinez, Koulisiani (8), Magnani, Rivero (1)

Non entrate: Marring (L), Allaoui, Atamah

MVP: Bintu Diop (Honda Cuneo Granda Volley)

cs

