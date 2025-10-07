Volley A1F. Pazza Honda Cuneo Granda Volley! Rimonta e vittoria contro Cbf Balducci Hr Macerata

Partenza folle di Serie A1 per la Honda Cuneo Granda Volley: vittoria in rimonta a Macerata. Le Gatte portano a casa due punti dalla lunga trasferta, figli del successo al tie break contro Cbf Balducci Hr Macerata.

1° set

La sfida inizia con le padrone di casa brave a prendere un buon break: 8-6. Tuttavia le Gatte rinvengono nel cuore del parziale, superando Macerata (15-16). Nel finale il divario si azzera, dando vita ad una vera e propria battaglia, vinta dalle padrone di casa per 30-28.

2° set

Il secondo set vede un copione totalmente diverso: Cuneo subisce il colpo psicologico e fa fatica (8-2). Così la Cbf Balducci allunga, fino al 20-9, prima di chiudere il parziale sul +13 (25-12).

3° set

Nel terzo parziale le Gatte si risvegliano, nonostante si parta con grande equilibrio: 8-8. Le due squadre viaggiano sul filo di lana, fino al 20-19: il finale è di nuovo agonico, ma questa volta è Cuneo a spuntarla 27-29.

4° set

Il quarto set vede le Gatte trovare continuità, ma regna sempre l’equilibrio in avvio: 8-8. Tuttavia un ottimo break nella fase centrale del parziale permette la fuga delle biancorosse (12-16). Nel finale Cuneo si prende il tie break, chiudendo 18-25.

Tie break

Il tie break è un’altalena di emozioni. Partono forte le Gatte, brave nel prendere un break (3-5). Tuttavia Macerata fa la voce grossa, rientra e supera Cuneo, arrivando 14-11. Il finale è però da scrivere: rimonta biancorossa e 14-16.

"È stata una partita molto altalenante. Siamo una squadra nuova, ma piano piano abbiamo fatto vedere che ci siamo – ha commentato Bintu Diop, MVP con 31 punti, su VBTV – Nel secondo set abbiamo un po’ mollato, però siamo ripartite con la mentalità da zero a zero nel terzo. La partita era ancora aperta e ci abbiamo messo tutto quello che avevamo. L’abbiamo portata a casa e siamo contente”.

Cbf Balducci Hr Macerata 2-3 Honda Cuneo Granda Volley (30-28, 25-12, 27-29, 18-25, 14-16)

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile (2), Diop (31), Pucelj (16), Pritchard (19), Keene (13), Cecconello (1), Bardaro (L)

Entrate: Martinez, Koulisiani (8), Magnani, Rivero (1)

Non entrate: Marring (L), Allaoui, Atamah

MVP: Bintu Diop (Honda Cuneo Granda Volley)