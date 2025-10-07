Braidese morta a Formentera, autopsia esclude l’ipotesi femminicidio. Rilasciato il compagno

La morte di Luisa Asteggiano "non è avvenuta per un evento violento". E’ quanto sostiene in una nota la Guardia Civil delle Baleari in merito al caso della 45enne braidese che domenica mattinata è stata ritrovata priva di vita nel suo appartamento di Formentera.

A darne conto l’agenzia di stampa Ansa, che riporta così quanto comunicato dagli investigatori: "Dopo la realizzazione dell'autopsia corrispondente, è stato determinato che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere, in attesa di altri risultati di analisi sollecitati per determinare le cause della morte".

Ieri gli investigatori avevano interrogato il compagno, Ivan Sauna, anche lui italiano, 51 anni, originario di Busto Arstizio, fermato con l'accusa di omicidio. Titolare di un'agenzia di viaggi, Sauna è stato liberato al termine dell’udienza di convalida del fermo avvenuta questa mattina di fronte ai magistrati del Tribunale di Ibiza.

Originaria di Bra, Luisa Asteggiano aveva vissuto sino al 2009 nella città della Zizzola, dove aveva gestito anche un bar insieme alla sorella. Si era poi trasferita a Crema, in provincia di Cremona, mentre da anni viveva a Formentera con il figlio 15enne. Da tempo sarebbe stata unita sentimentalmente a Ivan Sauna, attivo nell’isola spagnola come agente di viaggi. Era stato l’uomo a dare l’allarme dopo aver rinvenuto la compagna priva di vita nell’alloggio di Es Pujols dove la donna viveva.