Alba: dalla collaborazione tra Rotary Club e Miroglio Heritage nasce il progetto "Laboratorio al femminile"

Dal 6 ottobre al 1° dicembre, ogni lunedì mattina, la sede del Gruppo Miroglio di Alba ospiterà una serie di incontri in cui l’esperienza e la formazione verranno messe a disposizione del mondo femminile con valenza sociale.

Dalla collaborazione tra il Rotary Club di Alba e Miroglio Heritage – l’associazione che riunisce i Senior del Gruppo Miroglio – nasce il progetto “Laboratorio al femminile”, una iniziativa dal forte valore umano e comunitario; un corso gratuito di cucito e sartoria dedicato ad una ventina di donne che spesso vivono situazioni di fragilità familiare e sociale. Saranno infatti gli stessi Senior di Miroglio Heritage a trasmettere il loro patrimonio di esperienza e conoscenza a chi desidera imparare o approfondire le tecniche di cucito a mano e a macchina, con momenti pratici anche di stireria.

L’iniziativa non rappresenta soltanto un percorso di formazione, ma vuole soprattutto essere un’opportunità di crescita personale ed un modo per favorire l’autonomia e l’inclusione sociale delle partecipanti, aiutandole a ritrovare fiducia in sé stesse attraverso il lavoro e la creatività. Un cammino fatto di ago, filo e condivisione, in cui il sapere artigianale diventa occasione di solidarietà, emancipazione e comunità.

«Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Il Gruppo Miroglio “– dichiara Piera Arata, presidente del Rotary Club di Alba – “perché pienamente coerente con il nostro obiettivo - uniti nel fare del bene- e perché mette a fattor comune esperienza, conoscenza e concretezza, al servizio di donne che hanno davvero bisogno di strumenti per riprendere in mano la propria vita».

«La nostra missione – aggiunge Remo Gattiglia, segretario generale di Miroglio Heritage – è quella di ispirare e trasmettere la preziosa eredità della cultura del lavoro. In questo caso, il tutto avviene sostenendo delle donne bisognose di solidarietà, aiutandole a crescere attraverso il lavoro stesso».

MIROGLIO HERITAGE

Miroglio Heritage è l’associazione senza fini di lucro riservata ai dipendenti del Gruppo Miroglio in pensione e al personale attualmente ancora in servizio, con almeno 25 anni di anzianità aziendale. Formalmente costituita nel dicembre 2022, conta oggi oltre 700 iscritti accomunati dalla mission di testimoniare la cultura del lavoro e mettere a disposizione dei Soci e delle nuove generazioni i valori e il contributo di esperienza, di equilibrio e di consapevole appartenenza acquisiti attraverso l’impiego in azienda, creando tra i soci un rapporto di solidarietà e coesione, oltre che sostenendo la funzione economico-sociale e i valori etico-professionali del Gruppo nei confronti del territorio in cui affonda le proprie radici.

MIROGLIO GROUP

Il Gruppo Miroglio è una realtà italiana che opera dal 1947 lungo tutta la filiera della moda. Miroglio crea e distribuisce 10 brand tramite 1.100 punti vendita monomarca, di cui 800 in Italia e 300 tra Turchia e Medio Oriente, 1.700 negozi multimarca e una significativa presenza nei più importanti department store internazionali. Miroglio è conosciuta per i brand Trussardi, Elena Mirò, Motivi, Oltre, Fiorella Rubino, Luisa Viola, Diana Gallesi In partnership con il gruppo turco Ipekyol realizza le collezioni Ipekyol, Machka e Twist.