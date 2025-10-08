Limone Piemonte: in corso i lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale [FOTO]

Sono in corso a Limone Piemonte i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale previsti dalla convenzione sottoscritta tra ANAS S.p.A. e il Comune di Limone Piemonte lo scorso giugno, finalizzata al miglioramento e al mantenimento in efficienza delle principali strade del paese.

Il primo lotto di interventi, avviato il 30 settembre 2025, comporta per ANAS una spesa complessiva di 266.8050 euro. I lavori proseguiranno indicativamente fino alla metà di ottobre, salvo condizioni meteorologiche avverse.

Le prime operazioni hanno riguardato i tratti di Anello Lungo San Giovanni e via San Giovanni, nei pressi dell’incrocio con via del Brich, già completati nei giorni scorsi. Sono stati inoltre conclusi i lavori su viale Valleggia, nel tratto che dall’incrocio con via Monte Cros scende verso valle, su via Monte Cros e su una parte del piazzale del Cros.

Le altre strade interessate sono le seguenti: via Valbusa, da Croce Rossa a incrocio via G.B. Marro; via San Secondo; via G.B. Marro; via Genova, dall’incrocio con via San Secondo al piazzale del Sole; la discesa dal piazzale del Sole su via G.B. Marro.

L’intervento rientra nell’ambito dell'accordo di collaborazione tra ANAS e Comune di Limone Piemonte, che prevede il rifacimento dei tratti più danneggiati della rete stradale comunale al fine di garantire maggiore sicurezza, migliorare la percorribilità e sostenere la mobilità locale.

“Il lavoro di ANAS testimonia l’importanza del lavoro di squadra tra enti pubblici per rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio - sottolinea il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi -. Il miglioramento della viabilità comunale è fondamentale per la qualità della vita dei residenti e per l’accoglienza turistica di Limone, in un momento in cui la mobilità transfrontaliera resta ancora limitata. Ringrazio il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Viceministro Edoardo Rixi, il senatore Giorgio Bergesio, che ha svolto un ruolo fondamentale di raccordo tra Ministero e Comune, e l’Anas, per aver reso possibile il reperimento delle risorse per la realizzazione di queste opere. Allo stesso tempo, stiamo proseguendo il dialogo con le istituzioni per individuare nuovi finanziamenti che consentano di avviare anche il secondo lotto di lavori, completando così il piano di riqualificazione nel più breve tempo possibile”.