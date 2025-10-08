Prefettura verso il trasloco: dopo anni di attesa e lavori, quasi pronta la Palazzina Musso

Tra fine 2025 e inizio 2026 si dovrebbero finalmente definire i tempi di trasloco della Prefettura.
L'ente si sposterà all'interno della Palazzina Musso, in un'ala dismessa da 20 anni all'interno del complesso militare che ospita la caserma Cesare Battisti, sede della Guardia di Finanza.
La Prefettura, la cosa è risaputa da più di 10 anni - dovrà infatti lasciare il prestigioso palazzo all'angolo tra via Roma e piazza Torino, venduto dalla Provincia ad una società privata nel 2014.
Nel 2016 era arrivato lo sfratto; lunghe trattative e quindi il rinnovo del contratto di affitto, nel 2020, per altri 4 anni. Un affitto da più di 300mila euro l'anno.
I lavori alla caserma avevano preso il via a giugno 2022, con termine previsto a inizio del 2024.
I tempi si sono notevolmente allungati e il trasloco potrebbe avvenire nel corso del 2026, ma nessuno si sbilancia sui tempi.
La parte esterna è praticamente terminata, tanto che l'imponente ponteggio è stato smontato a luglio 2025.
La Palazzina Musso era praticamente tutta da fare. La cifra pagata dal Demanio si aggira sui 6 milioni di euro. Dopo anni di lavori e di contrattazioni con il nuovo proprietario dell'attuale sede, il trasferimento potrebbe essere questione di mesi.
Dopo la consegna dei lavori, ci saranno poi le incombenze legate allo spostamento degli uffici, all'accessibilità per il pubblico e alla gestione dei servizi.