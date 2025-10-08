Nuovo Kia Sportage, look rinnovato: design ancora più grintoso e interni raffinati

Quando si parla di crossover moderni, il nuovo Sportage non si limita a giocare secondo le regole: le cambia. Design audace, motorizzazioni elettrificate e interni premium lo rendono il compagno di viaggio perfetto per chi vuole distinguersi senza scendere a compromessi.

Clicca per vedere la presentazione

Linee scolpite, proporzioni dinamiche e dettagli ricercati definiscono la personalità di Sportage. Il frontale con la griglia “tiger nose”, i fari LED a boomerang e la barra luminosa posteriore creano una firma inconfondibile. La silhouette, elegante e robusta, è completata da cerchi fino a 19”, tetto a contrasto e finiture cromate: un SUV che non passa inosservato.

Comfort e tecnologia negli interni

L’abitacolo di Sportage è pensato per sorprendere. Il display curvo integrato con doppio schermo unisce infotainment e strumentazione in un’esperienza digitale immersiva. Sedili ergonomici e regolabili elettricamente, climatizzazione bi-zona, materiali premium e illuminazione d’ambiente creano un’atmosfera raffinata e accogliente. Lo spazio non manca: i passeggeri posteriori godono di ampio comfort e il bagagliaio, abbattendo i sedili 40:20:40, offre oltre 1.700 litri di capacità nelle versioni elettrificate.

Prestazioni e motorizzazioni per ogni stile di guida

Sportage porta su strada una gamma completa di motori che unisce efficienza e piacere di guida:

Mild Hybrid benzina e diesel → consumi ridotti ed efficienza.

Full Hybrid 1.6 T-GDi → equilibrio perfetto tra performance e sostenibilità.

Plug-in Hybrid → fino a 288 CV e autonomia elettrica per viaggiare senza pensieri.

Tecnologia e sicurezza sempre al tuo fianco

Il nuovo Sportage è ricco di sistemi intelligenti: ADAS avanzati, sensori e telecamere per manovre sicure, cruise control adattivo, infotainment con schermo da 12,3”, Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Con aggiornamenti OTA, ricarica wireless per smartphone, sedili e volante riscaldabili, Sportage ti offre un comfort moderno e connesso.

Allestimenti per ogni esigenza

Dalla praticità delle versioni Business, fino alla sportività e ricercatezza delle GT-Line e GT-Line Plus, ogni allestimento ha un carattere unico, capace di soddisfare stili di vita diversi.

Prova su strada gratuita di 2 giorni

Nuovo Kia Sportage: vieni a provarlo nella nostra sede Kia Vento a Cuneo, in via Valle Po 143.

Vuoi provarlo gratuitamente per due giorni? Prenota la Drive Experience: https://automobilitarga.it/nuovo-kia-sportage-drive-experience-prenota/