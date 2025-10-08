Durante l'Assemblea annuale di Confindustria Imperia si parlerà di "sinergia tra Ponente Ligure, basso Piemonte, Francia e Monaco come chiave per lo sviluppo economico"

Mercoledì 15 ottobre alle ore 17, presso la nuova Expo Salso alla Marina di Porto Maurizio di Imperia (Calata Anselmi, 2), avrà luogo l’assemblea pubblica annuale di Confindustria Imperia, che quest’anno avrà come titolo “Oltre i confini. Lo sviluppo economico della Provincia di Imperia, tra Piemonte, Francia e Principato di Monaco”.

I lavori partiranno da una riflessione sullo scenario economico attuale a livello nazionale e internazionale, per arrivare ad un confronto puntuale sulle possibili sinergie da innescare tra alcuni degli attori dell’area geografica che dal Ponente Ligure arriva alla vicina Costa Azzurra e alla provincia di Cuneo.

“Non è un caso che abbiamo scelto l’ex Deposito Franco Salso, da poco restaurato e riqualificato dall’amministrazione comunale di Imperia, come sede della nostra assemblea di quest’anno – spiega il presidente di Confindustria Imperia, Luciano Tesorini -. Per oltre un secolo, quest’area ha visto arrivare, immagazzinare e ripartire per i mercati di tutto il mondo migliaia e migliaia di litri di olio dalla Società Anonima Ligure Stabilimenti Oleari Srl. Dal 1906 al 2008, la Salso è stato il crocevia del commercio di uno dei prodotti simbolo del nostro territorio e il suo genius loci ci può ispirare per capire come tre territori limitrofi, storicamente e naturalmente legati tra loro dal punto di vista economico, possano costruire insieme nuove strategie adatte ad affrontare le complesse sfide dei nostri tempi, proprio come avevano fatto le aziende produttrici di olio all’inizio del ‘900”.

L’evento si apre con i saluti istituzionali del presidente di Confindustria Imperia Luciano Tesorini, a cui seguono quelli del presidente della Provincia di Imperia e sindaco della Città di Imperia, Claudio Scajola, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci Presidente Regione Liguria e di un video messaggio del senatore Gianni Berrino. Sarà quindi la nota economista e giornalista di Skytg24 Mariangela Pira ad introdurre il tema scelto per l’assemblea, prima attraverso un intervento di scenario sull’attualità economica nazionale e internazionale, quindi moderando una tavola rotonda tra alcuni attori significativi della provincia di Imperia, del basso Piemonte, della vicina Francia e del Principato di Monaco. Protagonisti del dibattito saranno Luciano Tesorini (presidente Confindustria Imperia), Barbara Amerio (UE Trade Champion Network), Marco Scajola (assessore Regione Liguria), Giuliana Cirio (direttore Confindustria Cuneo), Guillaume Rose (direttore Monaco Economic Board) e Agostino Pesce (direttore Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis, Costa Azzurra).



