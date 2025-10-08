Cornaredo in festa con “Olmo in Fiore”: due giornate tra profumi, colori e gusto con Davide Oldani protagonista

Partenza con il botto per la prima edizione di “Olmo in Fiore”, la manifestazione che ha trasformato Cornaredo (MI) in un vivace giardino del gusto, celebrando il legame tra natura, cucina e creatività.

A rendere ancora più speciale l’evento è stata la presenza dello chef stellato Davide Oldani, ambasciatore della cucina italiana contemporanea, che ha saputo fondere tecnica e spontaneità in uno show cooking affollatissimo. Nonostante la pioggia, centinaia di persone hanno assistito alla sua performance, durante la quale, insieme agli studenti dell’Istituto Professionale Olmo, ha preparato e servito oltre 300 porzioni del suo risotto ai fiori, tra sorrisi e applausi.

Grande successo anche per i laboratori e gli incontri dedicati ai fiori in cucina, curati da Giovanna Mazzoni di Fiori di Hortives e Claudio Porchia, che hanno svelato i segreti e i sapori sorprendenti dei fiori eduli: dalle note speziate del tagete all’acidità fresca della begonia, fino all’amaro elegante di bocche di leone e fucsia.



Un ruolo di rilievo è stato svolto anche da Mettiunfiore, azienda leader nazionale nella coltivazione e vendita di fiori eduli freschi e disidratati, che ha fornito gli splendidi fiori protagonisti delle preparazioni dello chef Davide Oldani e del pasticcere Nicolò Moschella, contribuendo a valorizzare la qualità e la varietà di questo straordinario ingrediente naturale.

La serata di sabato ha unito musica e natura con il concerto dell’Orchestra Cameristica Lombarda, diretta dal maestro Ennio Cominetti, che ha emozionato il pubblico con un repertorio interamente ispirato ai fiori.

La seconda giornata, baciata dal sole, ha visto un pubblico ancora più numeroso animare le vie del centro, tra stand floreali, prodotti artigianali e il mercato agricolo Coldiretti. Molto apprezzato il workshop di decorazioni floreali per la tavola condotto da Barbara Ronchi della Rocca, seguito dal talk show “I fiori eduli in cucina”, con protagonisti insieme Davide Oldani e Claudio Porchia, moderati da Laura Maragliano di Sale & Pepe.

Un dialogo appassionato che ha mostrato come i fiori possano diventare protagonisti della cucina contemporanea. Lo chef Claudio Di Dio e il nutrizionista Marco Missaglia hanno proposto uno show cooking tra gusto e benessere, mentre il pasticcere Nicolò Moschella ha conquistato tutti con un dolce dedicato alla festa di San Pietro all’Olmo.

Non è mancato l’aspetto culturale con la presentazione del libro “Aromatiche da bere” di Ottavia Castellaro, seguita da degustazioni di cocktail a base di fiori ed erbe,

e l’incontro divertente con Enrico Beruschi, che ha chiuso la giornata con racconti e ironia.

L’assessore comunale Sonia Cagnoni, sempre presente durante la manifestazione ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, ringraziando organizzatori, volontari, scuole e cittadini per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato: “Olmo in Fiore ha saputo unire gusto, cultura e comunità, valorizzando la nostra identità e la bellezza dei fiori anche a tavola. Diamo appuntamento il prossimo anno per una nuova edizione, ancora più ricca e sorprendente.”

Cornaredo saluta così la prima edizione di Olmo in Fiore con un bilancio più che positivo: un evento che ha saputo intrecciare tradizione, innovazione e passione, confermandosi una nuova e promettente tappa nel calendario delle manifestazioni dedicate al gusto e alla natura.