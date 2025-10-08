Enrica Tesio presenta “Cose che ti dico mentre dormi” a Chiusa di Pesio

Mercoledì 15 ottobre alle 21, la scrittrice Enrica Tesio sarà ospite della Biblioteca “Ezio Alberione” di Chiusa di Pesio per presentare il suo ultimo libro Cose che ti dico mentre dormi, edito da Bompiani e uscito in libreria lo scorso 1° ottobre.

Il romanzo viene descritto così nella sinossi:

“Di tutte le ore della giornata ce n’è una segreta, notturna, abitata solo dai sogni: è l’ora in cui la casa si fa silenziosa, tutti dormono ma una donna veglia e posa su ciascuno i suoi pensieri come carezze in punta di piedi. È l’ora delle malinconie e della tenerezza, l’ora della verità sussurrata nel buio, quando fa meno male o quando sappiamo che l’abbraccio del sonno presto ci concederà una tregua. Con una voce piena di humour e sensibilità, la narratrice racconta la sua famiglia attraverso i discorsi notturni che rivolge alla figlia bambina, al figlio adolescente, alla mamma che non c’è più e all’incrollabile papà, al compagno, a un’amica lontana… e forse, in fin dei conti, a sé stessa.”

Enrica Tesio, torinese, è copywriter e autrice di successo. Ha esordito nel 2015 con La verità, vi spiego, sull’amore (Mondadori), da cui è stato tratto l’omonimo film diretto da Max Croci. Ha poi pubblicato Filastorta d’amore. Rime fragili per donne resistenti (Giunti), Dodici ricordi e un segreto (Bompiani, 2017), Tutta la stanchezza del mondo (Bompiani, 2022), da cui è nato uno spettacolo con Andrea Mirò, e I sorrisi non fanno rumore (Bompiani, 2023).

L’incontro è a ingresso libero e gratuito, con prenotazione consigliata allo 0171735514, tramite WhatsApp o via mail all’indirizzo biblioteca.chiusadipesio@gmail.com.

Durante la serata sarà presente la Libreria Confabula di Mondovì, con la possibilità di acquistare i libri dell’autrice.