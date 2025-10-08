Master universitario in Etica e IA: l'Università di Torino lo presenta a Cuneo

Il 10 ottobre, dalle 17.30 alle 19, presso il Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo 1), si terrà una tavola rotonda dedicata a un tema sempre più urgente e attuale: l’impatto e le sfide che l’intelligenza artificiale pone ai settori pubblico e privato. L’incontro, realizzato con il contributo della Fondazione Crc, sarà l’occasione per presentare la seconda edizione del Master universitario di I livello in Etica e Intelligenza Artificiale dell’Università di Torino (MEIA), un percorso di formazione totalmente online, incardinato nel Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e rivolto ai professionisti della Pubblica Amministrazione, dei Servizi, del Terzo Settore e della Scuola.

Il Master MEIA si propone di offrire una preparazione interdisciplinare che unisce la comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale con l’analisi delle loro implicazioni etiche, giuridiche e sociali. La suddivisione in due curricula (uno per la Scuola e uno per Pubblica Amministrazione, Servizi e Terzo Settore) consente a chi opera nel mondo educativo di approfondire le dimensioni pedagogiche, mentre i professionisti del settore pubblico, dei Servizi e del Terzo Settore possono acquisire competenze mirate per un uso responsabile delle nuove tecnologie, in applicazione dell’European Artificial Intelligence Act (AI Act) .

Con una durata di 12 mesi, il Master prevede l’acquisizione di 60 CFU, articolati in un percorso comune e in insegnamenti curricolari, accompagnati da attività pratiche, laboratori e un project work finale. L’obiettivo è formare professioniste e professionisti in grado di affrontare con consapevolezza i dilemmi e le opportunità legati all’uso dell’IA, fornendo strumenti per sviluppare strategie di governance etica, analisi dei rischi, politiche inclusive e pratiche innovative nei diversi contesti lavorativi.

Alla tavola rotonda interverranno: Marinella Belluati (Università di Torino), Guido Boella (Università di Torino, Società Italiana per l’Etica dell’IA), Mauro Danna (Confindustria Cuneo), Laura Garbati (CSI Torino), Andrea Silvestri (Università di Torino). Modererà la discussione Graziano Lingua, direttore del Master MEIA.