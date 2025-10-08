Narrar Castelli e Vini 2025: la storia è protagonista tra le mura di Serralunga d’Alba, Magliano Alfieri e Roddi

Anche nel 2025 i Castelli gestiti dalla Barolo & Castles Foundation tornano protagonisti di Narrar Castelli e Vini, lo storico evento ideato da Turismo in Langa che accompagna il pubblico in un viaggio tra le epoche, i personaggi e i vini del territorio.

L’iniziativa, giunta alla 25ª edizione, si svolgerà in tre domeniche — 19 e 26 ottobre, 2 novembre — e prevede visite animate da guide e narratori in costume, seguite da degustazioni di vini locali.

I Castelli coinvolti sono quelli di Serralunga d’Alba, Magliano Alfieri e Roddi, luoghi simbolici delle colline di Langhe e Roero.

Ogni tappa sarà un’occasione per vivere una narrazione dal vivo, tra rievocazioni storiche e leggende popolari, arricchita da suggestioni teatrali e atmosfere d’epoca.

Domenica 19 ottobre — Castello di Serralunga d’Alba

Nel Castello trecentesco di Serralunga d’Alba, i visitatori saranno accolti dal signore feudale Pietrino Falletti, intento a gestire le sorti del suo feudo tra raccolti, punizioni per i trasgressori e disposizioni economiche. Un’occasione per riscoprire la vita quotidiana in epoca medievale.

• Visite ogni 30 minuti, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (ultima partenza ore 17.30)

• Degustazione finale di vini a cura della Cantina Garesio di Serralunga d’Alba

• Contributo: gratuito fino a 5 anni, 8 € bambini e ragazzi (6–18 anni), 12 € adulti, 10 € con Abbonamento Musei Torino Piemonte

• Prenotazioni consigliate: info@castellodiserralunga.it – Tel. 0173 613358

Domenica 26 ottobre 2025 — Castello di Magliano Alfieri

Nel Castello roerino, una studiosa sognatrice e un suonatore di conchiglie saranno impegnati nella ricerca del leggendario quadro di Cleopatra, ispiratore della famiglia Alfieri. La visita include anche il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari – Cultura del Gesso, che conserva manufatti unici della tradizione decorativa locale.

• Visite ogni ora, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (ultima partenza ore 17.00)

• Degustazione finale di vini a cura dell’Azienda Agricola Bric Cenciurio

• Contributo: gratuito fino a 5 anni, 8 € bambini e ragazzi (6–18 anni), 12 € adulti, 10 € con Abbonamento Musei Torino Piemonte

• Prenotazioni consigliate: castellomagliano@barolofoundation.it – Tel. 0173 386697

Domenica 2 novembre 2025 — Castello di Roddi

A Roddi si incontreranno due figure simboliche: l’avvocato Sebastiano Sineo, protagonista dell’assedio di Torino del 1706, e una masca misteriosa, nascosta tra i sotterranei e le sale dedicate a Giacomo Morra, re dei tartufi. Un intreccio di storia militare e cultura popolare per un percorso sorprendente.

• Visite ogni 30 minuti, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (ultima partenza ore 17.30)

• Degustazione finale di vini a cura dell’Azienda Vinicola Cadia

• Contributo: gratuito fino a 5 anni, 8 € bambini e ragazzi (6–18 anni), 12 € adulti, 10 € con Abbonamento Musei Torino Piemonte

• Prenotazioni consigliate: castelloroddi@barolofoundation.it – Tel. 0173 386697

Un’iniziativa diffusa nei Castelli di Langhe e Roero Il progetto Narrar Castelli e Vini coinvolge complessivamente sei manieri, tra cui anche i Castelli di Monticello d’Alba, Monteu Roero e Pralormo, per un’esperienza itinerante che fonde patrimonio architettonico, racconto e viticoltura. In parallelo, sono previste escursioni naturalistiche nei borghi coinvolti, in collaborazione con l’associazione Terre Alte.

Tutte le informazioni sul calendario completo, modalità di iscrizione ed escursioni sono disponibili su www.turismoinlanga.it.