Sport | 08 ottobre 2025, 15:47

Atletica: 10km, prima convocazione in azzurro per Amorin Gerbeti

Il portacolori dell'Atletica Saluzzo tra i selezionati per la terza edizione dell'Incontro internazionale U23 di corsa su strada in programma a Trieste domenica 19 ottobre

Amorin Gerbeti - foto Atletica Saluzzo

Amorin Gerbeti - foto Atletica Saluzzo

Ufficializzato gli atleti convocati azzurri per la terza edizione dell'Incontro internazionale U23 di corsa su strada in programma a Trieste domenica 19 ottobre

Otto gli atleti selezionati (quattro uomini e quattro donne) per il match che si svolgerà sulla distanza dei 10 km, nella sfida che si disputa nell'ambito della Corsa dei Castelli.

Tra loro anche il cuneese Amorin Gerbeti (Atl. Saluzzo) alla sua prima convocazione in maglia azzurra. 

Classe 2005, il piemontese ha stabilito proprio domenica scorsa il suo primato personale sui 10km a Vinovo correndo in 29:12. 

fidal piemonte

