Atletica: Massimo Galliano del Roata Chiusani campione italiano master M50 nei 5 KM su strada

Uno splendido oro per Massimo Galliano, neo campione italiano Master M50 nei 5km su strada, nella manifestazione disputata domenica 5 ottobre a Castenaso.
Il portacolori dell’Atletica Roata Chiusani si aggiudica il tricolore al termine di una gara d’attacco, corsa in testa dal primo all'ultimo metro, chiudendo la prova in 16’08.
Medaglia di bronzo SF65 per Cristina Frontespezi, al traguardo in 22'35".
Buone prove per Luca Laratore, 8°SM45 in 17'27", Guido Castellino, 6° SM65 in 19'15" e Flavio Gancia, 18°SM50 in 19'31".