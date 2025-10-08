Biathlon: raduno ad Anterselva per le squadre nazionali junior, cinque cuneesi in gruppo

Stage di allenamento dal 12 al 21 ottobre ad Anterselva (Bolzano) per nove atleti delle squadre nazionali junior di biathlon, convocati dal direttore tecnico Klaus Höllrigl insieme ai tecnici Pietro Dutto, Dominik Windisch, Samantha Plafoni e Luca Ghiglione.
Saranno al lavoro nell’impianto che ospiterà le prove dei prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero, Gaia Gondolo, Matilde Giordano, Hannes Bacher, Michele Carollo, Nicola Giordano, Simone Motta e Manuel Contoz.
Beatrice Trabucchi sarà invece impegnata fino all’11 ottobre ad Oberhof (Germania) con il tecnico Saverio Zini per una serie di allenamenti e test con la carabina.