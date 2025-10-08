 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 08 ottobre 2025, 18:02

Biathlon: raduno ad Anterselva per le squadre nazionali junior, cinque cuneesi in gruppo

Prenderanno parte allo stage di allenamento, dal 12 al 21 ottobre: Carlotta Gautero, Gaia Gondolo, Matilde Giordano, Michele Carollo e Nicola Giordano

Gaia Gondolo in azione (foto di repertorio)

Gaia Gondolo in azione (foto di repertorio)

Stage di allenamento dal 12 al 21 ottobre ad Anterselva (Bolzano) per nove atleti delle squadre nazionali junior di biathlon, convocati dal direttore tecnico Klaus Höllrigl insieme ai tecnici Pietro Dutto, Dominik Windisch, Samantha Plafoni e Luca Ghiglione.

Saranno al lavoro nell’impianto che ospiterà le prove dei prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero, Gaia Gondolo, Matilde Giordano, Hannes Bacher, Michele Carollo, Nicola Giordano, Simone Motta e Manuel Contoz.

Beatrice Trabucchi sarà invece impegnata fino all’11 ottobre ad Oberhof (Germania) con il tecnico Saverio Zini per una serie di allenamenti e test con la carabina.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium