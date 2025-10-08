Cuneoginnastica: buoni piazzamenti ai Regionali Gold di ritmica

Doppio fine settimana di impegno e soddisfazioni per la società Cuneoginnastica, che ha partecipato con le proprie atlete alla prova regionale del campionato di specialità Gold (27 settembre) e del campionato Allieve Gold (5 ottobre), due importanti appuntamenti nel panorama della ginnastica ritmica italiana.

La stagione 2025/2026 si è aperta con una nuova formula di gara per questi due campionati, che prevede una singola prova regionale, a cui accedono tutte le atlete interessate, e che garantisce a tutte le partecipanti l’accesso alla zona tecnica. Sarà proprio in questa fase interregionale che i piazzamenti in classifica determineranno l’ammissione alla Fase Nazionale.

Nel campionato di specialità Gold, la Cuneoginnastica ha schierato quattro ginnaste, che si sono ben comportate nelle rispettive categorie:

• Carlotta Albanto (Junior 1) ha conquistato un 5° posto sia al cerchio che alle clavette.

• Veronica Rossi (Junior 2) ha brillato con un 2° posto al nastro e un 5° alla palla.

• Arianna Caliman (Junior 2, tesserata per l’anno in corso con la società Concordia di Chivasso) ha ottenuto il 2° posto alla palla e il 4° al nastro.

• Irene Ciarlo (Senior 2) ha chiuso al 4° posto al cerchio e al 9° alle clavette.

Nel Campionato Allieve Gold, dedicato alle ginnaste più giovani, si sono messe alla prova:

• Alexandra Nitorean e Cecilia Ferrero (categoria A2), rispettivamente al 7° e 10° posto.

• Sofí Myftaraj (A4) ha ottenuto un ottimo 5° posto.

• Adele Bramard (A5) ha concluso all’11° posto nella sua categoria.

Risultati che confermano la crescita tecnica delle ginnaste e il lavoro costante dello staff tecnico della società cuneese, che si prepara ora alla fase interregionale di Zona Tecnica con l’obiettivo di dimostrare in pedana quanto svolto in palestra.