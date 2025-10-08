Ciclismo: domani il Gran Piemonte con partenza da Dogliani, start list di lusso per la 109ª edizione

In programma per domani, giovedì 9 ottobre, la 109ª edizione del Gran Piemonte, con partenza da Dogliani e arrivo ad Acqui Terme.

L’appuntamento principale dell’autunno piemontese torna in provincia di Cuneo dopo l’edizione del 2020, quando a vincere nel centro di Barolo fu George Bennett (con partenza da Santo Stefano Belbo).

La partenza è prevista da Piazza d’Armi a Dogliani alle 12:10, con il km0 alle 12:15 (sulla SP661). La gara attraverserà le località cuneesi di: Dogliani, Monchiero, Lequio Tanaro, Bene Vagienna, Narzole, Cherasco, Barolo, La Morra, Gallo d’Alba, Diano d’Alba, Alba, Neviglie, Mango e Santo Stefano Belbo. Si passerà poi per qualche chilometro nell’astigiano per arrivare in provincia di Alessandria, dove si deciderà la corsa. L’arrivo ad Acqui Terme è previsto intorno alle 16:20/16:45, in base alla media oraria.

[QUI LA CRONOTABELLA DEL GRAN PIEMONTE 2025]

Il percorso, di 179 km con 2800 metri di dislivello, presenta numerose asperità altimetriche tra cui il Bric della Forma (4,4 km al 6.3%) e la Rocchetta Palafea (2,7 al 8.4%). A decidere la corsa sarà però la doppia ascesa a Castelletto d’Erro, erta di 6,1 chilometri con pendenza media del 5.3% (primi 2600 metri al 9.3%). L’ultima salita terminerà a 14,3 km dal traguardo, di cui 7000 metri di discesa e altrettanti di pianura, fino al centro abitato di Acqui Terme.

[QUI L’ALTIMETRIA DEL GRAN PIEMONTE 2025]

Il principale favorito è sicuramente Isaac Del Toro, che nell’alessandrino proverà a conquistare la quindicesima vittoria stagionale. Cercheranno di impensierirlo Michael Matthews, Pavel Sivakov e il campione uscente Neilson Powless (nel 2024 vinse a Borgomanero). In casa Italia ci sarà grande curiosità per la prova di Christian Scaroni, recentemente quarto al Campionato Europeo.

Da seguire anche il campione del mondo under23 Lorenzo Finn, Alberto Bettiol e il piemontese Filippo Ganna.

Il bicampione mondiale a cronometro (2020 e 2021) ha in questi giorni incontrato alcuni rappresentanti dell'AC Bra, unica squadra professionista della provincia “Granda”. Ganna ha scattato una foto con il CEO Gianluca D’Angelone e il DS Ettore Menicucci.

(foto: pagina fb ac bra)

Al via del Gran Piemonte anche l’albese Matteo Sobrero che, dopo la grande partenza della Vuelta Espana 2025, tornerà a pedalare nelle sue Langhe.

Sono previste per domani variazioni alla viabilità nei comuni coinvolti dalla gara ciclistica.