UE, la soddisfazione di Coldiretti Cuneo: "Europarlamento apre a etichetta d'origine e boccia il meat sounding"

Stop all’utilizzo di denominazioni come “hamburger” o “bistecche” per i prodotti vegetali, apertura all’etichetta d’origine su tutti i cibi, preferenza per i prodotti di origine comunitaria e locale nelle mense e negli appalti pubblici, introduzione di contratti scritti obbligatori all’interno delle filiere agroalimentari, considerando anche i costi di produzione nella fissazione dei prezzi.

È questo il risultato del voto della plenaria del Parlamento europeo, che ha approvato le modifiche al Regolamento sull’Organizzazione Comune dei Mercati (Ocm), accogliendo le richieste di Coldiretti e bocciando la linea del compromesso al ribasso sposata dal Copa-Cogeca.

“Un passo avanti importante per rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. L’introduzione rapida di norme per tutelare le denominazioni dei prodotti a base di carne e contrastare il meat sounding, ossia l’uso di nomi come «burger» o «salsiccia» per prodotti vegetali o sintetici, è una battaglia che Coldiretti porta avanti da anni e che contribuirà a proteggere i consumatori da pratiche ingannevoli e a rafforzare il nostro settore zootecnico – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. Importante anche l’apertura all’estensione dell’etichetta d’origine a tutti i settori, che va nella direzione della proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da Coldiretti”.

“Il voto di oggi rappresenta un segnale politico di grande rilievo per la sostenibilità delle aziende agricole e per il rafforzamento della sovranità e della sicurezza alimentare dell’Ue, in un contesto di tensioni commerciali e di incertezze sul futuro quadro finanziario europeo”, aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.