Fossano “colora” la Fontana di viale Regina e il Castello degli Acaja per tre campagne di sensibilizzazione

Come già annunciato nei giorni scorsi, Fossano ha scelto di colorare due simboli della Città per lanciare tre diverse campagne di sensibilizzazione.

Il primo è la fontana di viale Regina, che rimarrà rosa fino a fine ottobre, in occasione del mese dedicato alla prevenzione e alla lotta dei tumori al seno.

Poi, il blu è il colore del Castello degli antichi Principi di Acaja.

“Dal 7 al 10 ottobre, il Castello degli Acaja sarà colorato di blu per ricordare le ‘Giornate mondiali della dislessia e della Salute Mentale’, che ricorrono rispettivamente l’8 ed il 10 di questo mese. – puntualizza sulla sua pagina istituzionale Facebook il sindaco Dario Tallone. Per tutto ottobre, inoltre, la fontana di viale regina sarà illuminata di rosa in omaggio a “Ottobre Rosa”, il mese internazionale dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno. Durante questo periodo, si promuove la consapevolezza sull'importanza della diagnosi precoce e del monitoraggio costante della salute femminile attraverso la prevenzione”.

“Due piccoli gesti che la mia Amministrazione ha messo in atto. – conclude il primo cittadino - Piccoli ma, allo stesso tempo, densi di significato”.