Il Comandante dei Carabinieri di Ceva incontra gli studenti del CFP Cemon Rebaudengo

Come da tradizione, anche quest’anno il Comandante dei Carabinieri Riccardo Tedeschi ha fatto visita al Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese, incontrando gli studenti e le studentesse per augurare loro un buon inizio d’anno scolastico. Un momento di incontro semplice ma significativo, che ha rappresentato un’occasione di riflessione sui valori che devono guidare la crescita personale e comunitaria dei giovani.

Durante l’intervento, il Comandante ha sottolineato due principi fondamentali — rispetto ed educazione — come pilastri della convivenza civile, ricordando che non devono limitarsi all’ambiente scolastico, ma diventare parte integrante del comportamento quotidiano, anche nella vita extrascolastica.

L’incontro ha poi toccato temi di grande attualità, come il senso di comunità che deve unire il gruppo classe e il senso civico necessario per diventare cittadini consapevoli e adulti responsabili. Attraverso il dialogo con i ragazzi e le ragazze, il rappresentante dell’Arma ha voluto trasmettere l’importanza di costruire relazioni basate sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione.

Il Direttore generale Lombardi e la Direttrice di sede Giacosa desiderano ringraziare il Comandante Tedeschi per la disponibilità e per la presenza costante all’interno della scuola: un gesto di vicinanza istituzionale che ogni anno contribuisce a rafforzare il legame tra scuola, territorio e forze dell’ordine.