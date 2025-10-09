Langhe, Roero e Monferrato protagonisti al TTG di Rimini: il turismo del futuro tra outdoor e sostenibilità [VIDEO]

Langhe, Roero e Monferrato si presentano insieme al TTG Travel Experience 2025 di Rimini con una proposta che guarda al domani: "Turismo outdoor e sostenibile: due progetti condivisi per un paesaggio che accoglie". Un incontro che racconta come questi territori piemontesi stiano ridisegnando la propria offerta turistica, puntando su innovazione, rispetto dell’ambiente e coinvolgimento delle comunità locali.

La presenza congiunta di ATL Visit Cuneese e Ente Turismo Langhe Monferrato Roero conferma una visione comune: promuovere un turismo capace di valorizzare la natura, ma anche di dialogare con le nuove tecnologie e con la crescente domanda di esperienze autentiche. Il paesaggio diventa il cuore dell’accoglienza, non solo come scenario, ma come risorsa da preservare e vivere.

"Abbiamo presentato oggi quello che è un progetto che unisce diversi territori della regione Piemonte, della Liguria e della Francia –ha commentato il Direttore Generale di Turismo Langhe Monferrato Roero, Bruno Bertero –. Un progetto che parla del buon vivere, attraverso un'offerta con modello trasnfomtraliera e transnazionale e che segue i nuovi modelli di turismo: il turista non ha più un solo obiettivo ma vive il territorio, conosce le persone e vive tutto quello che le zone possono mettergli a disposizone".

Tra i progetti promossi c'è Bikeland, che intende promuovere i percorsi su due ruote girando tra natura, paesaggi autentici e borghi pieni di fascino. Ogni curva regalerà nuove emozioni da vivere e da ricordare, con questo obiettivo il progetto è stato promosso all'interno della fiera del turismo nazionale e internazionale più importante d'Italia.

All’interno della fiera di Rimini, l’appuntamento ha così offerto uno sguardo concreto sul futuro legato dal filo conduttore della collaborazione: percorsi all’aria aperta, mobilità dolce e servizi digitali che migliorano l’esperienza dei visitatori. L’obiettivo è costruire un turismo che metta al centro le persone e l’ambiente, dimostrando come la sostenibilità e la collaborazione possano essere un motore di sviluppo e non un ostacolo.