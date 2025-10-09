L'ATL del Cuneese porta al TTG 2025 il meglio delle Alpi: dalla Fiera del Marrone a IllumiNatale [VIDEO]

Il Cuneese si racconta al TTG Travel Experience 2025 di Rimini, la più importante fiera italiana dedicata al turismo, con tre appuntamenti che ormai sono diventati un vero e proprio biglietto da visita del territorio. L’ATL del Cuneese ha scelto di presentare al pubblico internazionale una proposta che intreccia natura, sapori e tradizioni, mostrando la forza di un territorio che sa unire autenticità e accoglienza.

Al centro della vetrina c’è "Alpi di Cuneo: sport e divertimento per tutti", iniziativa che valorizza le montagne cuneesi come meta ideale per chi cerca vacanze all’aria aperta, tra attività sportive e momenti di svago per famiglie e appassionati di natura.

"Abbiamo un'occasione straordinaria per rappresentare il nostro territorio–ha spiegato Gabriella Giordano, presidente Atl del Cuneese Visit Cuneese–. Certamente andando avanti con la stagione, per noi, sarà molto importante poter illustrare quelle che sono le possibilità per le nostre montagne e per le stazioni sciistiche del Cuneese, che accolgono dagli sciatori più esperti alle famiglie che vogliono iniziare questo sport invernale. Poi un occhio di riguardo per le nostre tradizioni enogastronomiche, che accompagnano qualunque tipo di vacanza uno voglia fare nella nostra provincia".

Non poteva infatti mancare la Fiera del Marrone, evento simbolo dell’autunno piemontese. La manifestazione, dedicata alla promozione del castagno da frutto e da legno, è infatti considerata una delle rassegne enogastronomiche più prestigiose d’Italia. Ogni anno trasforma Cuneo in una vetrina a cielo aperto delle eccellenze locali, dalle produzioni tipiche alle antiche tradizioni delle vallate alpine, senza dimenticare il legame con il vicino mare ligure. Accanto ai percorsi del gusto, la Fiera ospita anche artigianato di qualità, laboratori didattici, iniziative culturali, mostre, spettacoli e concerti, offrendo un’esperienza a 360 gradi.

A chiudere il calendario delle proposte c’è l’attesissimo IllumiNatale, che dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026 vestirà Cuneo di luci, colori e atmosfera festiva. Mercatini artigianali, visite guidate, laboratori per bambini, giri in carrozza, incontri con Babbo Natale e spettacoli al teatro Toselli renderanno il centro cittadino una meta irresistibile per famiglie e turisti.

La partecipazione dell’ATL del Cuneese al TTG di Rimini conferma dunque l’impegno del territorio nel promuoversi come destinazione capace di offrire esperienze diversificate tutto l’anno, con un equilibrio tra natura, cultura e tradizione che continua a conquistare viaggiatori da ogni parte d’Italia e del mondo.